தொடர்புடைய செய்திகள்
- நாங்க ஆட்சியை கவுக்க மாட்டோம்!.. பயப்பட வேண்டாம்!.. தவெகவுக்கு திருமா அட்வைஸ்!..
- நாங்கெல்லாம் விஜய்க்குதான் ஓட்டு போட்டோம்!.. ஆனா!.. டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் புலம்பல்!...
- அடுத்தடுத்து ராஜினாமா செய்யும் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்!.. தவெக போடும் கணக்கு!...
- விக்னேஷ் சிவன் என்னை மறந்துட்டான்!.. வாழ்க்கை மாறிடிச்சி!.. நடிகை சோனா ஃபீலிங்...
- தமிழகம் போலவே மேற்குவங்கத்திலும்... பள்ளி, கல்லூரி, கோவில்களுக்கு அருகே மதுக்கடைகள் தடை.. முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி அதிரடி..!
கொளத்தூரில் இரவு 10 மணிக்கு மரம் விழுந்ததால் கரண்ட் கட்.. உடனடியாக வந்து சரிசெய்த வி.எஸ்.பாபு எம்.எல்.ஏ.. ஸ்டாலின் இதை செய்திருப்பாரா?
கொளத்தூர் தொகுதியின் 68-வது வட்டம், ஜவஹர் நகர் சந்திரசேகர் சாலையில் நேற்று இரவு 10 மணியளவில், பல ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பிரம்மாண்டமான வேப்பமரம் ஒன்று எதிர்பாராத விதமாக சரிந்து விழுந்தது. இதனால் அந்த சாலையில் போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டதுடன், மின்சார தடைகளும் ஏற்பட்டன. தகவல் அறிந்த அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே, கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ்.பாபு அவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து கள ஆய்வில் ஈடுபட்டார்.
மக்களின் சிரமத்தை போக்கும் நோக்கில், உடனடியாக மாநகராட்சி மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகளை வரவழைத்து, போர்க்கால அடிப்படையில் மரத்தை அகற்றும் பணியை துரிதப்படுத்தினார். இரவு நேரம் என்று பாராமல், நேரில் நின்று பணிகளை மேற்பார்வையிட்ட எம்.எல்.ஏவின் துரிதச் செயல்பாடு அந்தப் பகுதி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. கடந்த காலங்களில் இத்தகைய அவசரத் தேவைகளுக்குப் பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருந்த நிலையில், மக்கள் பிரதிநிதியின் உடனடி வருகை அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
"ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றிருந்தால் இவ்வளவு விரைவாக நடவடிக்கை எடுத்திருப்பாரா?" என்ற கேள்வி தற்போது தொகுதி மக்களிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. முந்தைய ஆட்சியில் நிலவிய அதிகார மந்தநிலைக்கும், தற்போது வி.எஸ்.பாபு காட்டி வரும் வேகத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை மக்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்வில் உணர தொடங்கியுள்ளனர். மக்கள் குறைகளை தீர்ப்பதில் காட்டப்படும் இந்த அக்கறையும், நேரடி பங்கேற்பும் கொளத்தூர் தொகுதியின் அரசியல் மாற்றத்திற்கான நற்சான்றிதழாக பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
கொளத்தூர் தொகுதிக்குட்பட்ட 68 ஆவது வட்டம் ஜவஹர் நகர் சந்திரசேகர் சாலையில் இரவு 10 மணியளவில் பழமை வாய்ந்த வேப்பமரம் சாய்ந்த தகவல் அறிந்தவுடன் கொளத்தூர் MLA வி.எஸ்.பாபு அவர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு அதிகாரிகளை வரவழைத்து மரங்களை அப்புறப்படுத்தி சாலையை உடனடியாக சரி செய்தார்???????? pic.twitter.com/ngjh6YHndb— priya (@PriyankaSmile01) May 27, 2026