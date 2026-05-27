  4. Speedy Action by MLA V.S. Babu in Kolathur
Last Updated : Wednesday, 27 May 2026 (08:06 IST)

கொளத்தூரில் இரவு 10 மணிக்கு மரம் விழுந்ததால் கரண்ட் கட்.. உடனடியாக வந்து சரிசெய்த வி.எஸ்.பாபு எம்.எல்.ஏ.. ஸ்டாலின் இதை செய்திருப்பாரா?

Publish: Wed, 27 May 2026 (08:03 IST)
கொளத்தூர் தொகுதியின் 68-வது வட்டம், ஜவஹர் நகர் சந்திரசேகர் சாலையில் நேற்று இரவு 10 மணியளவில், பல ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பிரம்மாண்டமான வேப்பமரம் ஒன்று எதிர்பாராத விதமாக சரிந்து விழுந்தது. இதனால் அந்த சாலையில் போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டதுடன், மின்சார தடைகளும் ஏற்பட்டன. தகவல் அறிந்த அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே, கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ்.பாபு அவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து கள ஆய்வில் ஈடுபட்டார்.
 
மக்களின் சிரமத்தை போக்கும் நோக்கில், உடனடியாக மாநகராட்சி மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகளை வரவழைத்து, போர்க்கால அடிப்படையில் மரத்தை அகற்றும் பணியை துரிதப்படுத்தினார். இரவு நேரம் என்று பாராமல், நேரில் நின்று பணிகளை மேற்பார்வையிட்ட எம்.எல்.ஏவின் துரிதச் செயல்பாடு அந்தப் பகுதி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. கடந்த காலங்களில் இத்தகைய அவசரத் தேவைகளுக்குப் பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருந்த நிலையில், மக்கள் பிரதிநிதியின் உடனடி வருகை அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
"ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றிருந்தால் இவ்வளவு விரைவாக நடவடிக்கை எடுத்திருப்பாரா?" என்ற கேள்வி தற்போது தொகுதி மக்களிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. முந்தைய ஆட்சியில் நிலவிய அதிகார மந்தநிலைக்கும், தற்போது வி.எஸ்.பாபு காட்டி வரும் வேகத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை மக்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்வில் உணர தொடங்கியுள்ளனர். மக்கள் குறைகளை தீர்ப்பதில் காட்டப்படும் இந்த அக்கறையும், நேரடி பங்கேற்பும் கொளத்தூர் தொகுதியின் அரசியல் மாற்றத்திற்கான நற்சான்றிதழாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
