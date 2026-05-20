ஸ்டாலின் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தால் திமுக அவ்வளவு தான்: ரங்கராஜ் பாண்டே
தமிழக அரசியல் களத்தில் மூத்த பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டேவின் கருத்துக்கள் எப்போதும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக கருதப்படுகின்றன. சமீபத்திய அரசியல் சூழலில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து ரங்கராஜ் பாண்டே வெளியிட்ட கருத்துக்கள் பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளன.
ஸ்டாலின் அத்தகைய ஒரு முடிவை எடுத்தால், அது அவரது நீண்டகால அரசியல் வாழ்வின் பெரும் சவாலாக அமையும் என்றும், ஒருவேளை அவர் அங்கே தோல்வியை சந்திக்க நேரிட்டால், அது தனிப்பட்ட ஸ்டாலினின் தோல்வியாக மட்டும் பார்க்கப்படாமல், ஒட்டுமொத்த திமுக கட்சியின் வீழ்ச்சிக்கான அடையாளமாக கருதப்படும் என்றும் பாண்டே குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தற்போதுள்ள அரசியல் சூழலில் ஒரு முக்கியமான களமாக பார்க்கப்படுகிறது. இத்தகைய தொகுதியில் ஒரு மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர் போட்டியிடுவது அந்த தொகுதியின் மீதான கவனத்தை மட்டுமல்லாமல், கட்சியின் ஒட்டுமொத்த செல்வாக்கையும் உரசி பார்க்கும் நிகழ்வாக அமையும்.
பாண்டேவின் பார்வையில், இத்தகைய ஒரு முடிவு துணிச்சலானது என்றாலும், இதில் உள்ள அபாயங்கள் மிக அதிகம். குறிப்பாக, மாறிவரும் அரசியல் மாற்றங்கள் மற்றும் புதிய சக்திகளின் எழுச்சிகளுக்கு மத்தியில், ஒரு முன்னாள் முதல்வர் புதிய களத்தில் இறங்குவது என்பது அவரது அரசியல் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் ஒரு முக்கியத் தருணமாக இருக்கும்.
அரசியல் விமர்சகர்கள் பலர் ரங்கராஜ் பாண்டேவின் இந்த ஆழமான கணிப்பை உற்றுநோக்குகின்றனர். ஸ்டாலின் போன்ற ஒரு மூத்த தலைவர் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது தற்காப்பு அரசியலை விட, ஒரு அதிரடி பாய்ச்சலாகவே அமையும். இருப்பினும், தோல்வி என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறினால், அது திமுகவின் அடுத்தகட்ட பயணத்தை தடுமாறச் செய்யும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை. இந்த விவாதம் தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பையும், அதேசமயம் திமுக வட்டாரங்களில் ஒருவித சலசலப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விவாதம்: நார்வே செய்தியாளரின் சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கம்
நார்வே தலைநகர் ஓஸ்லோவில் நடைபெற்ற இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நார்வே பிரதமர் ஜோனாஸ் கர் ஸ்டோர் இடையிலான சந்திப்பின்போது, செய்தியாளர் ஹெல்லே லிங் ஸ்வென்ட்சன் எழுப்பிய கேள்வி சர்வதேச அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அவர் எழுப்பிய கேள்விக்குத் தலைவர்கள் பதிலளிக்காமல் வெளியேறியது, பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விமர்சனங்களை உருவாக்கியது.