தொடர்புடைய செய்திகள்
- அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் பையில் மொபைல் போன் வைத்திருக்க தடை.. தமிழக அரசு..!
- விஜய் யாருன்னு இன்னும் ஒரு வருஷத்துல தெரியும்! - அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார்
- டாஸ்மாக் கடைகளில் நள்ளிரவு மது விற்பனை: வெளி ஆட்களுக்கு ரூ.1,000 சம்பளம் என அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு!
- இரவு 10 மணிக்குள் கடைகளை மூடவேண்டும்!. தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு!..
- பாஜகவை எதிர்த்த திமுக!.. என்ன செய்யப்போகிறார் விஜய்?.. தவெக பிளான் என்ன?...
செந்தில் பாலாஜியின் கரூரில் முழுமையான மாற்றம்.. அதிரடி நடவடிக்கையாக 17 காவல்துறை அதிகாரிகள் இடமாற்றம்!
கரூர் மாவட்டத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் தமிழக அரசு காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளை அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்துள்ளது. இந்த உத்தரவின்படி, கரூர் டவுன் டிஎஸ்பி செல்வராஜ் தூத்துக்குடிக்கும், குளித்தலை டிஎஸ்பி கடலூர் மாவட்டத்திற்கும், அரவக்குறிச்சி டிஎஸ்பி அப்துல் கபூர் தர்மபுரி மாவட்டத்திற்கும் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
டிஎஸ்பிக்கள் மட்டுமின்றி, கீழ்நிலை அதிகாரிகளும் இந்த மாற்றத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். அதன்படி, தனிப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் மணிவண்ணன் மற்றும் கரூர் நகர காவல் ஆய்வாளர் அருள் பிரகாஷ் உட்பட மொத்தம் 10 ஆய்வாளர்கள் வேறு மாவட்டங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தனிப்பிரிவு சிறப்பு உதவி காவல் ஆய்வாளர் மற்றும் தலைமை காவலர்கள் என மொத்தம் 5 பேர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு மண்டலங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மொத்தமாக 17 காவல்துறை அதிகாரிகள் இந்த அதிரடி இடமாற்ற நடவடிக்கையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர்.
தவெக அரசு எடுத்துள்ள இந்த நிர்வாக ரீதியிலான நடவடிக்கை, கரூர் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், காவல்துறை நிர்வாகத்தில் புதிய மாற்றங்களை கொண்டு வரவும் எடுக்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது.
இந்த இடமாற்ற உத்தரவு உடனடியாக நடைமுறைக்கு வந்துள்ள நிலையில், புதிய அதிகாரிகள் விரைவில் தங்கள் பணிகளை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாவட்டத்தின் சட்டம்-ஒழுங்கை சீரமைக்க காவல்துறை மேலிடம் தொடர்ந்து தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
Edited by Siva
ஸ்டாலின் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தால் திமுக அவ்வளவு தான்: ரங்கராஜ் பாண்டே
தமிழக அரசியல் களத்தில் மூத்த பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டேவின் கருத்துக்கள் எப்போதும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக கருதப்படுகின்றன. சமீபத்திய அரசியல் சூழலில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து ரங்கராஜ் பாண்டே வெளியிட்ட கருத்துக்கள் பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளன.
10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு: மாணவர்கள் அறிவது எப்படி?
தமிழகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன. தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் பள்ளி மாணவர்கள் எழுதிய இந்த தேர்வின் முடிவுகளை, இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தேர்வுத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுகிறது. மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ள தேர்வுத்துறை விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
இதுதாண்டா தவெக ஆட்சி.. சென்னை போலீஸின் அதிரடி 'ஆபரேஷன் கிளீன்': ஒரே இரவில் 34 ரவுடிகள் கைது!
சென்னையில் குற்றச்செயல்களை முற்றிலும் ஒழிக்கவும், சமூக விரோத சக்திகளை கட்டுப்படுத்தவும் சென்னை மாநகர காவல்துறை நள்ளிரவில் அதிரடியான 'ஸ்பெஷல் டிரைவ்' எனப்படும் 'ஆபரேஷன் கிளீன்' நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் மறைந்திருந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை குறிவைத்து திட்டமிடப்பட்ட இந்த சோதனை, ரவுடிகள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜியின் கரூரில் முழுமையான மாற்றம்.. அதிரடி நடவடிக்கையாக 17 காவல்துறை அதிகாரிகள் இடமாற்றம்!
கரூர் மாவட்டத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் தமிழக அரசு காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளை அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்துள்ளது. இந்த உத்தரவின்படி, கரூர் டவுன் டிஎஸ்பி செல்வராஜ் தூத்துக்குடிக்கும், குளித்தலை டிஎஸ்பி கடலூர் மாவட்டத்திற்கும், அரவக்குறிச்சி டிஎஸ்பி அப்துல் கபூர் தர்மபுரி மாவட்டத்திற்கும் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.