சனி, 14 மார்ச் 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 14 மார்ச் 2026 (12:04 IST)

காக்கா குஞ்சுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வச்சிட்டீங்க!.. போஸ்டர் ஒட்டிய ரஜினி ரசிகர்கள்!..

rajini vijay
தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா சமீபத்தில் தவெக நிகழ்ச்சியில் ஒன்றில் பேசியபோது ‘நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்.. இங்கே சிஸ்டம் சரியில்லை என சொல்லி ஒரு ஆன்மீக அரசியலை கொண்டு வர முயற்சி செய்தார்.. ஆனால் திமுக மிரட்டை அதை நடக்கவிடாமல் தடுத்துவிட்டது’ என்று சொல்லியிருந்தார்..

இது ரஜினி ரசிகர்களை கோபப்படுத்தியுள்ளது. ‘எங்கள் தலைவர் யாருக்கும் பயந்தவர் இல்லை.. ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக  இருக்கும் போதே அவரை மேடையில் வைத்துக் கொண்டு அவரை எதிர்த்துப் பேசியவர்தான் எங்கள் தலைவர்.. ஜெயலலிதா மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழகத்தை ஆண்டவனாலும் காப்பாற்ற முடியாது என்ற தைரியமாக சொன்ன ஒரே நடிகர் அவர் மட்டுமே’ என சொல்லி ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

ஆதவ் அர்ஜுனாவின் கருத்து பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.. அதோடு ஆதவ் அர்ஜுனா இப்படி பேசியதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள். இந்நிலையில், மதுரை மாநகர் மாவட்ட தலைமை ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றம் சார்பில் மதுரையின் பல இடங்களில் ஒரு போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது.

அந்த போஸ்டரில் ‘காக்கா குஞ்சுகளுக்கும் கள்ளச்சீட்டுக்கும் பதில் சொல்லும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டோம் தலைவா.. வேதனை.. வெட்கம்.. அவமானம்.. காலம் பேசாது.. நிச்சயம் பதில் சொல்லும்.. களத்தில் சந்திப்போம்.. கதம்.. கதம்.. என எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த போஸ்டரை தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்து ஸ்மைலி போட்டிருக்கிறார் புளூசட்டை மாறன்..

லூசு பசங்களா?... அறிவு இருக்கா இல்லையா?!.. ஆதவ் அர்ஜுனாவை பொளக்கும் எஸ்.வி.சேகர்!..

லூசு பசங்களா?... அறிவு இருக்கா இல்லையா?!.. ஆதவ் அர்ஜுனாவை பொளக்கும் எஸ்.வி.சேகர்!..விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சிகயிலிருந்து விஜயின் தவெக கட்சிக்கு வந்தவர் ஆதவ் அர்ஜுனா.

கோமாவில் ஈரானின் உச்ச தலைவர்?!.. துப்பு கொடுத்தால் 92 கோடி!.. டொனாட்ல் டிரம்ப் அறிவிப்பு...

கோமாவில் ஈரானின் உச்ச தலைவர்?!.. துப்பு கொடுத்தால் 92 கோடி!.. டொனாட்ல் டிரம்ப் அறிவிப்பு...அணு ஆயுதம் தயாரிப்பது தொடர்பாக நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்த நிலையில் ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது

சிறுவர்களுடன் இணைந்து ரீல்ஸ் போட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்!.., வைரல் வீடியோ!..

சிறுவர்களுடன் இணைந்து ரீல்ஸ் போட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்!.., வைரல் வீடியோ!..தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் அரசியல் பணிகளுக்கிடையே அவ்வப்போது தனக்கு பிடித்த விஷயங்களை செய்து வருகிறார்.

ஈரானின் இதயத்தில் குண்டுபோட்ட அமெரிக்கா!.. கார்க் தீவில் தாக்குதல்!...

ஈரானின் இதயத்தில் குண்டுபோட்ட அமெரிக்கா!.. கார்க் தீவில் தாக்குதல்!...ஈரான் அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்யக்கூடாது என சொல்லி அந்நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த மாதம் 28ம் தேதி முதலே தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

எரிபொருள் விலை உயர்வு!.. இண்டிகோ விமான கட்டணம் அதிரடி உயர்வு!.. பயணிகள் அதிர்ச்சி..

எரிபொருள் விலை உயர்வு!.. இண்டிகோ விமான கட்டணம் அதிரடி உயர்வு!.. பயணிகள் அதிர்ச்சி..ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த சில நாட்களாகவே தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

