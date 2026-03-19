ட்ரோல்களைத் தாண்டி அதிரடி : லீடர் படத்தைத் தொடர்ந்து 3 வேடங்களில் நடிக்கும் லெஜண்ட் சரவணன்
தமிழ் சினிமாவில் தி லெஜண்ட் படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானவர் பிரபல தொழிலதிபர் லெஜண்ட் சரவணன். பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் உருவான அந்த முதல் திரைப்படம், அவர் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. அதுமட்டுமின்றி, சமூக வலைத்தளங்களில் அந்தப் படத்தின் பல காட்சிகளை நெட்டிசன்கள் கடுமையாக ட்ரோல் செய்து விமர்சித்து வந்தனர். இருப்பினும், இந்த விமர்சனங்களையோ ட்ரோல்களையோ கண்டு சிறிதும் மனம் தளராத லெஜண்ட் சரவணன், தனது அடுத்த படத்திற்கான வேலைகளில் அதிக கவனத்துடன் இறங்கினார்.
தனது இரண்டாவது படத்திற்காக, 'கொடி', 'காக்கி சட்டை' மற்றும் சமீபத்தில் நடிகர் சூரி நடிப்பில் வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டான கருடன் ஆகிய வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் ஆர்.எஸ். துரை செந்தில்குமாருடன் அவர் கைகோர்த்தார். 'லீடர்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுவதும் முடிவடைந்து, அடுத்த மாதம் திரைக்கு வரத் தயாராக உள்ளது. சமீபத்தில் வெளியான 'லீடர்' படத்தின் டிரைலர் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது. முதல் படத்தைக் காட்டிலும், தனது இரண்டாவது படத்தில் நடிப்பிலும் உடல்மொழியிலும் லெஜண்ட் சரவணன் மிகவும் பக்குவப்பட்ட ஒரு தேர்ந்த நடிகராகவே மாறியுள்ளார் எனப் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
'லீடர்' படத்தின் வெளியீட்டிற்கு முன்பாகவே, தனது மூன்றாவது திரைப்படம் குறித்த அப்டேட்டை வெளியிட்டு அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார் லெஜண்ட் சரவணன். சமீபத்தில் இது குறித்துப் பேசிய அவர், தனது புதிய படத்தில் மூன்று வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் 3 வேடங்களில் நடிக்க உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார். இந்த படத்தையும், 'லீடர்' பட இயக்குநர் ஆர்.எஸ். துரை செந்தில்குமார் தான் இயக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.