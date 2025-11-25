செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025 (19:00 IST)

ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக அதிமுக கூட்டணியா?!.. பிரேமலதா விளக்கம்!...

Premalatha
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 5 மாதங்களே இருப்பதால் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை துவங்கி விட்டன
. அதிமுகவை பொறுத்தவரை பாஜக கூட்டணி உறுதியாகியிருக்கிறது. மேலும், தேர்தல் நெருங்கும்போது சில கட்சிகள் அந்த கூட்டணியில் இணையும். திமுகவை பொருத்தவரை வழக்கம் போல் கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தை போன்ற கட்சிகள் அந்த கட்சியுடன் இணையும்.
 
நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து நிற்பதாக அறிவித்துவிட்டது. விஜயின் தவெக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்குமா இல்லை தனித்து போட்டியிடும என்பது தெரியவில்லை. பாமகவும் தேமுதிகவும் என்ன முடிவெடுக்கும் என தெரியவில்லை. தேமுதிக கடந்த சில வருடங்களாகவே அதிமுக கூட்டணியில் பயணித்து வந்தது. இந்த முறையும் அது அதிமுகவுடன்தான் கூட்டணி அமைக்கும் என அரசியல் விமர்சிகர்கள் சொல்கிறார்கள். 
 
இந்நிலையில், தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘போன முறை நீங்கள் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்த போது தேமுதிகவிற்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பதாக அதிமுக உறுதி அளித்தது. அது எப்போது கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?’ என நிருபர் ஒருவர் கேட்டதற்கு பதில் சொன்ன பிரேமலதா ‘தேமுதிகவிற்கு ராஜ்யசபா சீட்டு கொடுப்பதாக எழுதி கொடுத்தார்கள். 2025ல் கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் 2026 கண்டிப்பாக கொடுக்கிறோம் என சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதே நேரம் ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக மட்டுமே நாங்கள் கூட்டணி அமைக்க போவதில்லை. மக்கள் விரும்பும் கூட்டணி, தேமுதிக தொண்டர்கள் விரும்பும் கூட்டணியை தேமுதிக அமைக்கும்.
 
மக்கள் விரும்பும் ஆட்சியை கேப்டனின் காலடியில் வைப்போம். தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு மோசமாக இருக்கிறது அதற்கு காரணம் நிறைய பேருக்கு இங்கே வேலை இல்லை. எனவே வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும். கஞ்சா, சாராயம் ஆகியவற்றை அரசு களையெடுக்க வேண்டும்’ என பேசியிருக்கிறார்.

பாஜகவால் என்னை தோற்கடிக்க முடியாது.. சவால் விடுத்த மம்தா பானர்ஜி..!

பாஜகவால் என்னை தோற்கடிக்க முடியாது.. சவால் விடுத்த மம்தா பானர்ஜி..!மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு எதிராக இன்று பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடாமல் செம்மொழி பூங்கா திறப்பு விழாவா? அண்ணாமலை கண்டனம்..!

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடாமல் செம்மொழி பூங்கா திறப்பு விழாவா? அண்ணாமலை கண்டனம்..!முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற கோயம்புத்தூர் செம்மொழி பூங்கா திறப்பு விழாவில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடாமல், திறப்பு விழா நடைபெற்றிருக்கிறது. தமிழகத்தில், இந்த செம்மொழிப் பூங்காக்கள், தமிழ் மொழியை போற்றுவதற்காக அமைக்கப்படுகின்றன என்று திமுக கூறுவதுதான் இதில் நகைமுரண்.

சீன பாஸ்போர்ட் கேட்டு அருணாச்சல பிரதேச பெண்ணை துன்புறுத்தவில்லை: சீனா மறுப்பு..!

சீன பாஸ்போர்ட் கேட்டு அருணாச்சல பிரதேச பெண்ணை துன்புறுத்தவில்லை: சீனா மறுப்பு..!சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில் உள்ள புதுங் விமான நிலையத்தில் அருணாச்சல பிரதேசத்தை சேர்ந்த இந்திய பயணி ஒருவருக்கு நேர்ந்ததாக கூறப்படும் அத்துமீறல் மற்றும் துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டுகளை சீனா மறுத்துள்ளது.

என்னை வங்காளத்தில் குறிவைத்தால் மொத்த தேசத்தையும் குலுங்க வைப்பேன்: மம்தா பானர்ஜி

என்னை வங்காளத்தில் குறிவைத்தால் மொத்த தேசத்தையும் குலுங்க வைப்பேன்: மம்தா பானர்ஜிமேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு எதிராக மாபெரும் பேரணி நடத்தி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். இந்த கூட்டத்தில் அவர் பேசியதாவது:

தகனத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்ட பெண் சவப்பெட்டியில் உயிருடன் மீட்பு! இன்ப அதிர்ச்சியில் உறவினர்கள்..!

தகனத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்ட பெண் சவப்பெட்டியில் உயிருடன் மீட்பு! இன்ப அதிர்ச்சியில் உறவினர்கள்..!தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் உள்ள ஒரு புத்தர் கோயிலுக்கு, தகனம் செய்வதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட 65 வயது மூதாட்டி ஒருவர், சவப்பெட்டியிலிருந்து மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com