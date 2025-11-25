செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025 (17:30 IST)

பாஜகவால் என்னை தோற்கடிக்க முடியாது.. சவால் விடுத்த மம்தா பானர்ஜி..!

பாஜகவால் என்னை தோற்கடிக்க முடியாது.. சவால் விடுத்த மம்தா பானர்ஜி..!
மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு  எதிராக  இன்று  பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது.
 
வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பெயர்கள் நீக்கப்படலாம் என்றும், இந்த பணிகள் அவசரமாக மேற்கொள்ளப்படுவதால் திரிணமூல் ஊழியர்கள் கடும் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாவதாகவும் மம்தா குற்றம் சாட்டினார்.
 
பங்கான் சந்த்பாரா முதல் தாகூர் நகர் வரை சுமார் 3 கி.மீ. தூரத்திற்கு நடைபெற்ற இந்த பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.
 
பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய மம்தா "பாஜகவால் என்னை தேர்தல் களத்தில் நேரடியாக போராடி தோற்கடிக்க முடியாது. 2026-ல் பாஜக ஆட்சி இருக்காது" என்று சவால் விடுத்தார். மேலும், வங்கதேச ஊடுருவலுக்கு மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அமைப்புகளே பொறுப்பு என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
Edited by Mahendran

தமிழகத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை: ஆட்சியர்களுக்கு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்

தமிழகத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை: ஆட்சியர்களுக்கு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்வங்கக்கடலில் இலங்கைக்கு தெற்கே உருவான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி, தமிழக கடலோரத்தை நோக்கி நகரக்கூடும் என்பதால், நவம்பர் 28 முதல் 30 வரை டெல்டா மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

19 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவர் கைது.. கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் வேடத்தில் இருந்ததாக தகவல்..!

19 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவர் கைது.. கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் வேடத்தில் இருந்ததாக தகவல்..!மகாராஷ்டிர மாநிலம் லத்தூர் மாவட்டத்தில், மோசடி வழக்கில் 19 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த 53 வயது நபர் ஒருவரை காவல்துறை கைது செய்தது. கைதான நபர் அபங் பிரபு என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

ஒபாமா மனைவியின் புதிய போட்டோஷூட்.. இவ்வளவு ஒல்லியாக மாறியது எப்படி? நெட்டிசன்கள் சந்தேகம்..!

ஒபாமா மனைவியின் புதிய போட்டோஷூட்.. இவ்வளவு ஒல்லியாக மாறியது எப்படி? நெட்டிசன்கள் சந்தேகம்..!முன்னாள் அமெரிக்க முதல் பெண்மணி மிஷெல் ஒபாமா, புகழ்பெற்ற புகைப்பட கலைஞர் அன்னி லீபோவிட்ஸுடனான தனது புதிய புகைப்பட தொகுப்பிலிருந்து சில புகைப்படங்களை சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இதில் 61 வயதான அவர் உடல் எடையைக் குறைத்து மிகவும் ஸ்லிம்மாக காட்சியளிக்கிறார்.

ரூ.2,500 கோடி கொகைன் கடத்தல்: துபாய்க்கு தப்பியோடிய முக்கிய குற்றவாளி கைது! இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தலா?

ரூ.2,500 கோடி கொகைன் கடத்தல்: துபாய்க்கு தப்பியோடிய முக்கிய குற்றவாளி கைது! இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தலா?இந்தியாவின் மிகப்பெரிய போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்குகளில் ஒன்றின் முக்கிய குற்றவாளி என கருதப்படும் பவன் தாக்கூர் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் விரைவில் இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட உள்ளார்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகள்.. கால நீட்டிப்பு வழங்கப்படாது..!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகள்.. கால நீட்டிப்பு வழங்கப்படாது..!தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகள் குறித்து தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் விளக்கமளித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com