திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் விலகினால் விசிகவும் விலகுமா? வலுவாகுமா தவெக கூட்டணி?
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு நிலவும் சூழலில், திமுக கூட்டணியின் அஸ்திவாரம் ஆட்டம் காண தொடங்கியுள்ளது. ஒருவேளை காங்கிரஸ் கட்சி அதிருப்தி காரணமாக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறினால், அது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியையும் யோசிக்க வைக்கும்.
விசிக நீண்டகாலமாக 'ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு' என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து வருவதால், காங்கிரஸ் எடுக்கும் முடிவு திருமாவளவனுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை தரக்கூடும்.
காங்கிரஸ் மற்றும் விசிக ஆகிய இரு கட்சிகளும் வெளியேறும் பட்சத்தில், அது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக அமையும். தவெக தலைமையிலான ஒரு புதிய கூட்டணி அமைந்தால், அது திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு திராவிட கட்சிகளுக்கும் கடும் சவாலாக மாறும்.
குறிப்பாக, தலித் மற்றும் சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் இந்த புதிய கூட்டணியை நோக்கி திரும்பினால், தமிழக அரசியல் களம் ஒரு புதிய திசையை நோக்கி நகரும். இருப்பினும், திமுக இந்த விரிசல்களை தவிர்க்கும் பொருட்டு தனது வியூகங்களை மாற்றி அமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
