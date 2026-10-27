அன்பில் மகேஷ் கைதை வரவேற்கிறோம் - அண்ணாமலை பேட்டி...
கடந்த திமுக ஆட்சியில் எல்லா துறைகளிலும் கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் பொதுமக்களிடமிருந்து பல்லாயிரம் கோடிகள் சுருட்டப்பட்டது என தவெக தொடர்ந்து கூறி வருகிறது. அதில் கல்வித் துறையும் ஒன்று.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அன்பில் மகேஷ். அப்போது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பது, சான்றிதழ் கொடுப்பது ஆகியவற்றுக்கு கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் ஒரு வருடத்தில் மட்டும் ரூ.400 கோடியை அன்பில் மகேஷ் லஞ்சமாக பெற்றதாக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
எனவே, முன் ஜாமின் கேட்டு அன்பில் மகேஷ் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அந்த மனுவை உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. இதையடுத்து நேற்று அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த வீ த லீடர்ஸ் நிறுவனர் அண்ணாமலை ‘பள்ளிக்கல்வித்துறை தொடர்பான முறைகேடு குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நடவடிக்கையை வரவேற்கிறோம்.. தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்துக்கு இடமில்லை’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
எனவே, முன் ஜாமின் கேட்டு அன்பில் மகேஷ் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அந்த மனுவை உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. இதையடுத்து நேற்று அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த வீ த லீடர்ஸ் நிறுவனர் அண்ணாமலை ‘பள்ளிக்கல்வித்துறை தொடர்பான முறைகேடு குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நடவடிக்கையை வரவேற்கிறோம்.. தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்துக்கு இடமில்லை’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.