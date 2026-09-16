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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (14:08 IST)

பட்டினப்பாக்கம் தலைமை அலுவலகத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு!.. பின் வாங்கும் தவெக அரசு?..

vijay tvk
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (14:10 IST)
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தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் தற்போதுள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் வசதிகள் சரியில்லை எனக்கூறி புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டும் பணியில் தவெக அரசை இறங்கியிருக்கிறது. இதற்காக பட்டினப்பாக்கத்தில் ஒரு இடம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆனால் அங்கு புதிய தலைமைச் செயலகம் பெற்றுவதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியிருக்கிறது. கஜானா காலி என சொல்லும் தவெக அரசு இப்போது எதற்காக கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்து புதிய தலைமை அலுவலகத்தை கட்டுகிறது என எதிர்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றன. அன்பு மணி ராமதாஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

9 மீனவ கிராமங்களும். சூழலியல் ஆர்வலர்களும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். அதோடு நொச்சிக்குப்பம் உள்ளிட்ட மீனவ கிராம மக்களுடன் ணைந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆர்ப்பாட்டத்தையும் முன்னெடுத்திருக்கிறது

ஒருபக்கம், இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் மீனவர்களின் எதிர்ப்பை பெறவேண்டியிருக்கும் என உளவுத்துறை எச்சரித்துள்ளதாம். எனவே பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவிலிருந்து தமிழக அரசு பின்வாங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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