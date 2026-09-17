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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (17:49 IST)

இந்தியாவுக்கு 100 சதவீத வரி!.. அமெரிக்கா நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா நிறைவேறியது...

modi trump
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (17:53 IST)
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டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பின் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார். அதில்
ஒன்றுதான் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு வரிகளை விதிப்பது.

இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகள் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை அமெரிக்கா விரும்பவில்லை. எனவே அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் இந்திய, சீன பொருள்களுக்கு அதிக அளவில் வரி விதிக்கப்படும் என டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து கூறி வந்தார்

சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கான இறக்குமதி வரியை பல மடங்கு உயர்த்தினார். ஆனால் இதை அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் ஏற்காததோடு டொனால்ட் டிரம்பையும் கண்டித்திருந்தது. இந்நிலையில்தான் இந்தியா மீது 100 சதவீத வரி விதிக்க ட்ரம்புக்கு அதிகாரம் வழங்கும் புதிய மசோதா அமெரிக்கா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது.

ரஷ்யாவிலிருந்து எரிவாயு மற்றும் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா ஸ்லோவாக்கியா, ஹங்கேரி, அஜர் பைஜான் மீது 100 சதவீத வரி விதிக்க இந்த மசோதா வழிவகை செய்கிறது. இந்த மசோதாவில் டிரம்ப் கையெழுத்திட்டதும் இந்த சட்டம் அமுலுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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