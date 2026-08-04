ராமேஸ்வரம் கோவிலில் ரீல்ஸ் எடுக்கும் பெண்கள்.. பக்தர்கள் கடும் கோபம்..
உலகப் புகழ் பெற்ற ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்குள் இளம் பெண்கள் சிலர் ரீல்ஸ் வீடியோக்களுக்காக நடனமாடியுள்ள சம்பவம் பக்தர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் கண்டனத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவின் மிக முக்கியமான புனிதத் தலங்களில் ஒன்றான இங்கு வந்து சாமி தரிசனம் செய்யும் பக்தர்கள் எப்போதுமே ஆன்மீக அமைதியையும் ஒழுக்கத்தையும் பின்பற்றுவது வழக்கம். ஆனால், சமீபகாலமாக சமூக வலைதள மோகம் காரணமாக பலரும் தாங்கள் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் வீடியோ எடுப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த இரண்டு பெண்கள் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்குள் இந்தி மற்றும் தமிழ் பாடல்களுக்கு ஏற்ப சினிமாத்தனமான நடன அசைவுகளுடன் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர்.
இந்த வீடியோ வைரலானதை அடுத்து, இது புனித தலமா அல்லது குத்தாட்டம் போடும் இடமா என்று பக்தர்கள் தங்களது வேதனையை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் கோயிலுக்குள் வணிகரீதியான புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுக்க டெண்டர் அளிக்கப்பட்டதே இதுபோன்ற அத்துமீறல்களுக்கு முக்கியக் காரணம் என்றும் பக்தர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கோயில் வளாகம் முழுவதும் புகைப்படம் மற்றும் ரீல்ஸ் எடுப்பதை முற்றிலுமாகத் தடை செய்ய வேண்டும் என்றும், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கோவில் நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் வலுத்துள்ளன. ஆன்மீகத் தலங்களின் புனிதத்தைக் காக்க தமிழக அரசு உடனடியாகக் கடுமையான விதிகளை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
Edited by Siva