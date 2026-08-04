உதயநிதி கைது செய்யப்படுவதை லைவ்வாக வீடியோ எடுத்த முதல்வர் விஜய்யின் நண்பர் சஞ்சீவ்.. பரபரப்பு தகவல்..!
தமிழக முதல்வர் விஜய் மற்றும் நடிகை திரிஷா குறித்து அவதூறாகப் பேசிய வழக்கில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனை கண்டித்து அவரது இல்லம் முன்பு திமுகவினர் நடத்திய தர்ணா போராட்டத்தையடுத்து, அவர்களையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினர்.
இந்த கைது நடவடிக்கையின் போது, நீலாங்கரையில் அமைந்துள்ள உதயநிதியின் வீட்டிற்கு மிக அருகில் வசிக்கும் விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பரும் நடிகருமான சஞ்சீவ், தனது வீட்டின் மாடியில் இருந்துகொண்டு இந்தச் சம்பவத்தை வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளார்.
தற்போது இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத் தீ போல பரவி வைரலாகி வருகிறது. உதயநிதி கைது செய்யப்படும் பரபரப்பான காட்சிகளைத் தனது மொபைல் கேமராவில் பதிவு செய்த நடிகர் சஞ்சீவ், அதனை உடனடியாக முதல்வர் விஜய்க்கு அனுப்பி வைத்திருப்பதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. நீலாங்கரை பகுதியில் உள்ள நடிகர் சஞ்சீவ் தனது மாடி அல்லது ஜன்னல் வழியாக இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை நேரில் கண்டு கேமராவில் சிறைப்பிடித்துள்ளார்.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் கைது செய்யப்படும் தருணத்தை ஆளுங்கட்சி தரப்புக்கு நெருக்கமான ஒரு பிரபல நடிகர் தனது இல்லத்தில் இருந்து வீடியோ எடுத்த சம்பவம், தமிழக அரசியலில் மேலும் பல புதிய திருப்பங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், இணையத்தில் நெட்டிசன்களிடையே பெரும் விவாதப் பொருளாகவும் மாறியுள்ளது.
Edited by Siva