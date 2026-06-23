ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில் இன்று நடை அடைப்பு: கோயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு!
உலகப் புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலமான ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் ராமலிங்க பிரதிஷ்டை திருவிழா தற்போது மிக விமரிசையாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முக்கிய திருவிழாவை காண்பதற்காகத் தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்தும், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ராமேஸ்வரத்தில் குவிந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த ராமலிங்க பிரதிஷ்டை திருவிழாவின் இரண்டாம் நாளை முன்னிட்டு, இன்று கோயிலின் நடை சாத்தப்படுவதாக கோயில் நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. திருவிழாவின் குறிப்பிட்ட முக்கிய ஆன்மீக சடங்குகள் மற்றும் வழிபாடுகள் நடைபெறவிருப்பதால் இந்த நடை அடைப்பு முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இன்று ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய திட்டமிட்டிருக்கும் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இந்த நடை அடைப்பு நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு, தங்களது ஆன்மீக பயணத்தை அதற்கேற்ப மாற்றியமைத்துக் கொள்ளுமாறு கோயில் நிர்வாக தரப்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. திருவிழா சடங்குகள் நிறைவடைந்த பின்னர், வழக்கம்போல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
Edited by Siva
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