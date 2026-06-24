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Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (14:32 IST)

நிர்வாண நிலையில் இளம்பெண் சடலம் மீட்பு!.. கோவையில் அதிர்ச்சி...

girl cbe
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (14:32 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (14:34 IST)
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கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. சிறுமிகள் முதல் பெண்கள் வரை பலரும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்படும் சம்பவம் தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. ஒரு பக்கம் இதை தடுப்பதற்காகவே தமிழக அரசு சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை என்கிற மகளிர் காவல் துறையையும் உருவாக்கியது.

அவர்கள் பெண்கள் அதிகம் கூடும் பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அப்படி இருந்தும் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத சில இடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை தொடர்ந்து வருகிறது..

இந்நிலையில்தான், கோவை மாவட்டம் குனியமுத்தூரில் அரை நிர்வாண நிலையில் 25 வயது மதிக்கத்தக்க  பெண் சடலம் போலீசாரால் மீட்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சம்பவ இடத்தில் கிடைத்த ஆதாரங்களை அடிப்படையாக வைத்து அந்த பெண் கொலை செய்யப்பட்டாரா என்கிற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

மீட்கப்பட்ட பெண்ணின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே உள்ள கோபி ராசிபுரத்தில் சாக்கு முட்டையில் ஒரு பெண்ணின் சடலம் மீட்கப்பட்ட வழக்கில் அவரின் கணவரை கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது..

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