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நிர்வாண நிலையில் இளம்பெண் சடலம் மீட்பு!.. கோவையில் அதிர்ச்சி...
கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. சிறுமிகள் முதல் பெண்கள் வரை பலரும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்படும் சம்பவம் தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. ஒரு பக்கம் இதை தடுப்பதற்காகவே தமிழக அரசு சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை என்கிற மகளிர் காவல் துறையையும் உருவாக்கியது.
அவர்கள் பெண்கள் அதிகம் கூடும் பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அப்படி இருந்தும் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத சில இடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை தொடர்ந்து வருகிறது..
இந்நிலையில்தான், கோவை மாவட்டம் குனியமுத்தூரில் அரை நிர்வாண நிலையில் 25 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் சடலம் போலீசாரால் மீட்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சம்பவ இடத்தில் கிடைத்த ஆதாரங்களை அடிப்படையாக வைத்து அந்த பெண் கொலை செய்யப்பட்டாரா என்கிற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
மீட்கப்பட்ட பெண்ணின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே உள்ள கோபி ராசிபுரத்தில் சாக்கு முட்டையில் ஒரு பெண்ணின் சடலம் மீட்கப்பட்ட வழக்கில் அவரின் கணவரை கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது..
அவர்கள் பெண்கள் அதிகம் கூடும் பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அப்படி இருந்தும் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத சில இடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை தொடர்ந்து வருகிறது..
இந்நிலையில்தான், கோவை மாவட்டம் குனியமுத்தூரில் அரை நிர்வாண நிலையில் 25 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் சடலம் போலீசாரால் மீட்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சம்பவ இடத்தில் கிடைத்த ஆதாரங்களை அடிப்படையாக வைத்து அந்த பெண் கொலை செய்யப்பட்டாரா என்கிற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
உங்க இஷ்டத்துக்கு ரிவ்யூ செய்யக்கூடாது.. யூடியூபர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு ஆணையம் எச்சரிக்கை...
சமூக வலைதளங்களில் உணவு விமர்சனம் செய்யும் யூடியூபர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை புதிய அதிரடி கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இனிமேல் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தின் முறையான உரிமம் பெற்றுள்ள உணவகங்களில் மட்டுமே யூடியூபர்கள் உணவு விமர்சனங்களை செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
திமுக ஆட்சியில் ஒரே ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தால் விஜய் அரசியலை விட்டே ஓடிருப்பார்: ஆர்.எஸ்.பாரதி
தமிழக அரசியலில் தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும், எதிர்க்கட்சியான திமுகவிற்கும் இடையே வார்த்தைப் போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்தச் சூழ்நிலையில், திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கருத்துக்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது தேர்தல் வெற்றியைப் பெற்று, அதிகாரம் கையில் இருக்கிறது என்ற மிதப்பில் ஆட்டம் போடுவதாக அவர் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
நிர்வாண நிலையில் இளம்பெண் சடலம் மீட்பு!.. கோவையில் அதிர்ச்சி...
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.