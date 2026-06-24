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14 வயது சிறுமியை கடத்தி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை!.. கல்பாக்கத்தில் 2 பேர் கைது...
கடந்த பல நாட்களாகவே தமிழகத்தில் சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்படுவது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. திமுக ஆட்சியில் தூத்துக்குடி பகுதியில் இயற்கை உபாதையை கழிப்பதற்காக சென்ற 11 ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவரால் கொடுமையாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.
அதேபோல், மூன்று வயது சிறுமி, ஏழு வயது சிறுமி எனத் தொடர்ந்து சிறுமிகள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட சென்னையில் 7 வயது சிறுமி ஒரு வட மாநில வாலிபால் வன்கொடுமையை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்..
இந்த பரபரப்பு எல்லாம் மடங்குவதற்குள் இன்று செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கல்பாக்கம் அருகே இயற்கை உபாதைக்காக ஒதுங்கிய 14 வயது சிறுமியை கடத்தி சென்று இரண்டு பேர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சிறுமி சத்தம் போடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவரின் வாயில் துணியை வைத்து அந்த இரண்டு பேரும் வன்கொடுமை செய்திருக்கிறார்கள், இது தொடர்பாக மகேஸ்வரன்(20), அஜய்(27) ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
அதேபோல், மூன்று வயது சிறுமி, ஏழு வயது சிறுமி எனத் தொடர்ந்து சிறுமிகள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட சென்னையில் 7 வயது சிறுமி ஒரு வட மாநில வாலிபால் வன்கொடுமையை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்..
இந்த பரபரப்பு எல்லாம் மடங்குவதற்குள் இன்று செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கல்பாக்கம் அருகே இயற்கை உபாதைக்காக ஒதுங்கிய 14 வயது சிறுமியை கடத்தி சென்று இரண்டு பேர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சிறுமி சத்தம் போடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவரின் வாயில் துணியை வைத்து அந்த இரண்டு பேரும் வன்கொடுமை செய்திருக்கிறார்கள், இது தொடர்பாக மகேஸ்வரன்(20), அஜய்(27) ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
மாஸ்டர் ரெய்டு ஸ்டார்ட்!.. திமுக அமைச்சர்களின் ஊழலை தோண்டும் முதல்வர் விஜய்!..
கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முதல் செட்டிப்புண்ணியம் வரை அமையவிருந்த 18.4 கி.மீ நீள மேம்பால திட்டம் ஒரு வருடம் வரை தாமதமாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் ஒற்றை அடுக்கு மேம்பாலமாக அமைக்க ஏற்கனவே விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தமிழக அரசு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இதனை இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலமாக மாற்றி வடிவமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.