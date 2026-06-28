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கைவிட்ட காதலியை கொல்ல காரில் வெடிகுண்டு.. ஆனால் அதே வெடிகுண்டு வெடித்து காதலன் மரணம்..
கர்நாடக மாநிலம் துமகூரு மாவட்டம் சிரா தாலுகா ஜோகிஹள்ளி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலை-48 இல் ஒரு கார் பயங்கரமாக வெடித்துச் சிதறியது. இந்த விபத்தில் நாகேந்திரா என்ற வாலிபர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் கருகி உயிரிழந்தார். காரில் இருந்த பெண்ணும், டிரைவர் பிரவீனும் காயங்களுடன் தப்பினர்.
போலீஸ் விசாரணையில், பெங்களூரு ஜெயநகரில் ஓடி டெக்னீஷியனாக பணிபுரியும் ஒரு பெண்ணும், நாகேந்திராவும் காதலித்து பிரிந்துள்ளனர். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அந்தப் பெண் நாகேந்திராவின் போன் நம்பரை பிளாக் செய்துள்ளார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த நாகேந்திரா, நேற்று காலை பெண்ணின் வாடகை வீட்டிற்குச் சென்று அவருடன் தகராறு செய்து, உபெர் கேப் மூலம் அவரை வலுக்கட்டாயமாக கடத்திச் சென்றுள்ளார். இதுகுறித்து பெண்ணின் பெற்றோர் ஜெயநகர் போலீசில் புகார் அளித்தனர்.
காரில் செல்லும்போதே நாகேந்திரா வெடிபொருளைக் காட்டி, பெண்ணைக் கொலை செய்துவிட்டுத் தானும் தற்கொலை செய்துகொள்ளப் போவதாக மிரட்டியுள்ளார். ஜோகிஹள்ளி அருகே சென்றபோது, காரினுள்ளேயே பெண்ணைக் கத்தியால் குத்தியுள்ளார். இதனால் டிரைவர் காரை நிறுத்த, அந்தப் பெண் கதவைத் திறந்து கீழே குதித்துத் தப்பினார்.
அடுத்த கணமே காரில் இருந்த குண்டு பயங்கரமாக வெடித்துச் சிதறி கார் தீப்பற்றியது. இதில் நாகேந்திரா காரினுள்ளேயே மாட்டிக்கொண்டு கருகிச் செத்தார். கள்ளம்பெல்லா போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, வெடிபொருள் எங்கிருந்து வாங்கப்பட்டது என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Edited by Siva
தவெகவில் சேர்ந்த முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்களை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை? பரபரப்பு தகவல்...!
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளைத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சந்திக்கவிருந்த திட்டம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்திய தேர்தல் தோல்விகளைத் தொடர்ந்து, அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முக்கியப் புள்ளிகள் பலர் த.வெ.க-வில் இணைந்து வருகின்றனர்.
ரயில்வே இணை அமைச்சர் ஒரு தேச துரோகி, அவரை நம்பி ரயிலில் செல்ல முடியாது: ராகுல் காந்தி
டெல்லியில் இருந்து கோட்டா பகுதிக்கு செல்வதற்காக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்திக்கு ரயிலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர் திடீரென தனது பயணத்தை ரத்து செய்ய கோரியது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தான் ரயிலில் பயணம் செய்யும் விபரம் மத்திய ரயில்வே அமைச்சருக்கு தெரிந்துவிட்டது என்பதால், இந்த முடிவை எடுத்ததாக அவர் கூறியுள்ளார்.
டெல்லி பிரதிநிதி என்பது தவெக மற்றும் முதல்வரின் விவகாரம், அதில் தலையிட முடியாது: திருமாவளவன்
முதலமைச்சருக்கு நெருக்கமான ஒருவருக்கு டெல்லிக்கான சிறப்புப் பிரதிநிதி பதவி வழங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் எவ்விதத் தவறும் இல்லை என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நியமனம் என்பது முழுக்க முழுக்க அவர்களது உட்கட்சி விவகாரம் என்றும், இது ஒரு நேரடி அரசுப் பதவி கிடையாது என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது: