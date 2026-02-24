செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (14:36 IST)

எனக்கும் பேச தெரியும்.. வேண்டாம்னு பாக்குறேன்.. டிடிவி தினகரனுக்கு ஓபிஎஸ் பதிலடி...

ops ttv
தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சமீபத்தில் ‘திமுக 5 வருடங்கள் சிறப்பாக ஆட்சி செய்திருக்கிறது.. மீண்டும் திமுகவே ஆட்சி அமைக்கும்’ என்று சொல்லி தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்து சொன்னார். மேலும் சட்டசபையில் பேசிய ஓபிஎஸ் ஆதரவு எம்எல்ஏ ஐயப்பன் ‘ஜெயலலிதா, ஓபிஎஸ் ஆகியோரின் வாழ்த்துக்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பார்’ என கூறியிருந்தார்.

இதையடுத்து ஓபிஎஸ் திமுக கூட்டணியில் இணைவார் அல்லது திமுக கட்சியில் சேர்ந்துவிடுவார் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஒருபக்கம், ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு திமுக 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட சீட் கொடுக்கப்போவதாகவும் செய்திகள் வெளியானது.

இது அதிமுகவுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிடிவி தினகரன் ‘ஓபிஎஸ் பதவிக்காக  எதையும் செய்ய துணிந்து விட்டார்.. அதிமுக தொண்டர்கள் தெய்வமாக நினைக்கும் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் புகழுக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் படி ஓபிஎஸ் நடந்துகொள்கிறார். அதை தமிழக மக்களும், அதிமுக தொண்டர்களும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.

ஓபிஎஸ் எந்த கட்சியில் வேண்டுமானாலும் இணையட்டும். ஆனால், ஜெயல்லைதா இருந்தவரை ஒருமாறியும் அவர் இறந்த பிறகு ஒரு மாறியும் நடந்து கொள்கிறார்.. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு ஓபிஎஸ் களங்கம் ஏற்படுத்துவதை மன்னிக்க முடியாது.. உப்பு தின்றவன் தண்ணீர் குடித்தே ஆகவேண்டும்.. எம்ஜிஆருக்கும் ஜெயலலிதாவிற்கும் இதைவிட ஒரு துரோகம் இல்லை’ என அவர் பேசியிருந்தார்.

இந்நிலையில், டிடிவி தினகரன் பேசியது பற்றி கருத்து தெரிவித்த ஓபிஎஸ் ‘டிடிவி தினகரன் மீது அதிக மதிப்பு வைத்திருக்கிறேன். அவர் பேசுவதை போல என்னாலும் பேச முடியும். நாகரீகம் கருதி அவர் பற்றி நான் பேசவில்லை’ என கூறியிருக்கிறார்.

விஜய் என்ன வேணா பேசட்டும்!. வின்னர் நாங்கதான்!. தெறிக்கவிட்ட வானதி சீனிவாசன்!..

விஜய் என்ன வேணா பேசட்டும்!. வின்னர் நாங்கதான்!. தெறிக்கவிட்ட வானதி சீனிவாசன்!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று வேலூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வழக்கம் போல் திமுகவுக்கு எதிராக மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார் .

விஜய் வரும்போது அலகு குத்தி கிரேனில் தொங்கிய ரசிகர்!.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை...

விஜய் வரும்போது அலகு குத்தி கிரேனில் தொங்கிய ரசிகர்!.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை...தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று வேலூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்..

ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 10 ஆயிரம்!.. தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்ட பழனிச்சாமி..

ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 10 ஆயிரம்!.. தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்ட பழனிச்சாமி..2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் இந்த முறை எப்படியாவது ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என அதிமுக காயை நகர்த்தி வருகிறது.

ஏஐ அச்சத்தால் ஐடி பங்குகள் சரிவு.. சென்செக்ஸ் 1,000 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி!

ஏஐ அச்சத்தால் ஐடி பங்குகள் சரிவு.. சென்செக்ஸ் 1,000 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி!இன்றுகாலை வர்த்தகத்தில் இந்தியப் பங்குச்சந்தை பெரும் சரிவை சந்தித்தது. மதியம் 12:30 மணி நிலவரப்படி, பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 1,010 புள்ளிகள் சரிந்து 82,283 ஆகவும், நிஃப்டி 287 புள்ளிகள் சரிந்து 25,425 ஆகவும் வர்த்தகமானது. குறிப்பாக ஐடி துறை பங்குகள் 3% க்கும் மேல் சரிந்ததே இந்த வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகும்.

பிஎஸ்என்எல் அதிகாரியின் புனித நீராடல்.. உதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட 50 அதிகாரிகள்.. பெரும் சர்ச்சை..!

பிஎஸ்என்எல் அதிகாரியின் புனித நீராடல்.. உதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட 50 அதிகாரிகள்.. பெரும் சர்ச்சை..!பிஎஸ்என்எல் இயக்குநர் விவேக் பன்சால் பிப்ரவரி 25 அன்று பிரயாக்ராஜ் செல்லவிருந்த பயணத்திற்காக தயார் செய்யப்பட்ட 'விஐபி புரோட்டோகால்' ஆவணம் இணையத்தில் கசிந்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com