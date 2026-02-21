சனி, 21 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 21 பிப்ரவரி 2026 (13:53 IST)

திமுகவில் மகனுக்கு சீட்!.. ஓபிஎஸ் போடும் பக்கா ஸ்கெட்ச்!.. கோபத்தில் ஈபிஎஸ்...

stalin ops
அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். கடந்த 2022 ஆம் வருடம் பழனிச்சாமியால் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். அதன்பின், அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு குழு என்ற இயக்கத்தை தொடங்கி அதிமுகவை கைப்பற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார். ஆனால் அது நடக்கவில்லை.

அவர் அணியில் இருந்த எல்லோரும் ஒவ்வொருவராக ஒவ்வொரு கட்சிக்கு சென்று விட்டார்கள். தற்போது ஓபிஎஸ் தனித்துவிடப்பட்டிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், நேற்று சட்டசபையில் தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசினார் ஓபிஎஸ். இதுபற்றி செய்தியாளிடம் பேசிய ஓபிஎஸ் ‘இந்த முறையும் திமுகவே ஆட்சி அமைக்கும்.. 5 ஆண்டுகளில் பல சாதனைகளை செய்திருக்கிறார்கள்’ என ஓப்பனாக பேட்டி கொடுத்தார்..

திடீரென ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஏன் திமுகவை ஆதரிக்கிறார் என்கிற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்திருக்கும் நிலையில் அதன் பின்னணி தற்போது தெரிய வந்திருக்கிறது..அதிமுகவில் இணையும் முயற்சியை எடப்பாடி பழனிச்சாமி முறியடித்து விட்டார்.. சரி அதிமுக, பாஜக இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய முயற்சி செய்தால் அதுவும் நடக்கவில்லை.

எனவேதான் எடப்பாடி பழனிச்சாமிகு எதிராக அரசியல் செய்ய முடிவு செய்திருக்கிறாராம் பன்னீர்செல்வம். அதனால்தான் திமுகவுக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்கிறார். இந்த முறை திமுக வேட்பாளராக தனது தனது மகன் ஜெய் பிரதீப்புக்கு தேனி மாவட்டத்தில் ஒரு தொகுதியை கேட்க திட்டமிட்டிருக்கிறாராம் பன்னீர்செல்வம். அதேநேரம் 2026 தேர்தலில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் போட்டியிடப் போவதில்லை எனவும் சொல்கிறார்கள்..

தமிழிசைக்கு எதிராக பிரேமலதாவை களமிறக்கும் திமுக!.. பக்கா ஸ்கெட்ச்!...

தமிழிசைக்கு எதிராக பிரேமலதாவை களமிறக்கும் திமுக!.. பக்கா ஸ்கெட்ச்!...திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது தேமுதிக.. தேமுதிக கட்சி துவங்கியது முதல் இப்போதுதான் முதல் முறை திமுகவுடன் அந்த கட்சி கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

நீதிமன்ற தீர்ப்பின் எதிரொலி!.. இந்தியாவுக்கு போட்ட வரியை குறைச்ச டிரம்ப்!...

நீதிமன்ற தீர்ப்பின் எதிரொலி!.. இந்தியாவுக்கு போட்ட வரியை குறைச்ச டிரம்ப்!...அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் அதிகளவில் வரிகளை விதித்து வருகிறார்.

விஜய் வருவார்.. நீங்களும் வாங்க.. தில் இருக்கா?!... முதல்வருக்கு சவால் விட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா..

விஜய் வருவார்.. நீங்களும் வாங்க.. தில் இருக்கா?!... முதல்வருக்கு சவால் விட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா..நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற ஏப்ரலில் முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.. எனவே குறிப்பிட்ட சதவீத வாக்குகளை வாங்கிவிட வேண்டும் என அந்த கட்சியை முடிவு செய்திருக்கிறது..

டிரம்ப் போட்ட எல்லா வரியும் கேன்சல்!. ஆப்படித்த அமெரிக்கா உச்ச நீதிமன்றம்...

டிரம்ப் போட்ட எல்லா வரியும் கேன்சல்!. ஆப்படித்த அமெரிக்கா உச்ச நீதிமன்றம்...அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் அதிகளவு வரிகளை விதித்து அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டு வந்தார் .

ரொம்ப டேஸ்ட்டா இருக்கு!.. 15 வருடங்களாக கணவரின் சாம்பலை சாப்பிடும் மனைவி!..

ரொம்ப டேஸ்ட்டா இருக்கு!.. 15 வருடங்களாக கணவரின் சாம்பலை சாப்பிடும் மனைவி!..கணவன் மனைவி இடையே இருக்கும் உறவு என்பது மிகவும் அழகானது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com