சென்னையில் செவிலியர்கள் போராட்டம் வாபஸ்.. போலீஸ் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு...!
சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் திடல் அருகே பணிப் பாதுகாப்பு, சமவேலைக்கு சம ஊதியம் உட்பட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் செவிலியர்கள் நடத்திய உண்ணாவிரத போராட்டம் தற்காலிகமாக வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது.
500-க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் பங்கேற்ற இந்ப் போராட்டத்தில், மாதம் ரூ. 21,000 ஊதியம் போதுமானதாக இல்லை என்றும், ஊதிய உயர்வு, பணி நிரந்தரம், ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு மற்றும் பதவி உயர்வு போன்ற தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது. திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் நேரில் சென்று போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்.
அரசுத் தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, சில சங்க நிர்வாகிகளை காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்றதால் செவிலியர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அவர்களைக் கைது செய்ய முயன்ற காவல்துறையினரின் நடவடிக்கை செவிலியர்களின் கடும் எதிர்ப்பால் கைவிடப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து, காவல்துறையினரின் பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு செவிலியர்கள் தங்களது போராட்டத்தை தற்காலிகமாகக் திரும்ப பெற்றுள்ளனர். இருப்பினும், தங்களது நியாயமான கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்ற தவறினால் வரும் நவம்பர் 3-ஆம் தேதிக்கு பிறகு மீண்டும் போராட்டம் தீவிரப்படுத்தப்படும் என செவிலியர் சங்கம் எச்சரித்துள்ளது.