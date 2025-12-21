ஞாயிறு, 21 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Modified: ஞாயிறு, 21 டிசம்பர் 2025 (11:17 IST)

இந்த வாரமும் 2 பேர் எலிமினேஷனா? விறுவிறுப்பாகும் பிக்பாஸ் சீசன் 9..!

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. 12-வது வாரத்தை எட்டியுள்ள இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் 28 நாட்களில் நிறைவடைய உள்ளதால், போட்டியாளர்களுக்கு இடையிலான சவால் முன்பை விட பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 
 
வார இறுதி நாட்களில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி தோன்றி, போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளை அலசி வரும் நிலையில், இந்த வாரத்திற்கான வெளியேற்றம் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
இந்த வாரம் எலிமினேஷன் பட்டியலில் விஜே பார்வதி, அமித் பார்கவ், கனி திரு உட்பட 11 பேர் இடம்பெற்றிருந்தனர். மக்களின் வாக்குகள் அடிப்படையில் குறைந்த ஆதரவை பெற்ற இரண்டு பேர் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். 
 
அதன்படி, எஃப்.ஜே. மற்றும் நடிகை ஆதிரை ஆகிய இருவரும் இந்த வாரம் விடைபெற்றுள்ளனர். இதில் ஆதிரை 'வைல்டு கார்டு' நுழைவு மூலம் இரண்டாவது முறையாகப் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் வந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
இதுவரை நந்தினி, பிரவீன் காந்தி, அப்சரா உள்ளிட்ட பலர் வெளியேறியுள்ள நிலையில், தற்போது எஞ்சியுள்ள போட்டியாளர்களுக்கு இடையிலான போட்டி மேலும் சூடுபிடித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

நடிகை தமன்னாவுக்கு இன்று முக்கியமான நாள்: ரசிகர்கள் உற்சாக வாழ்த்து

தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் பாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான தமன்னா இன்று தனது 36-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக அவருக்கு பெரும் அளவில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அவர் நடித்த திரைப்பட காட்சிகள் மற்றும் 'காவாலா' உள்ளிட்ட சூப்பர் ஹிட் பாடல் வீடியோக்களை பகிர்ந்து ரசிகர்கள் இந்த நாளை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

’மெர்சல்’ படத்திற்கு பின் ‘ஜனநாயகன்’ தான்.. சாட்டிலைட் உரிமை குறித்த தகவல்..!

ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் தளபதி விஜய் நடித்துள்ள 'ஜன நாயகன்' திரைப்படம், வரும் 2026 பொங்கல் விருந்தாக ஜனவரி 9-ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. விஜய்யின் அரசியல் பயணத்திற்கு முந்தைய கடைசிப் படம் இது என்பதால், இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு விண்ணை தொட்டுள்ளது.

நீ வருவாய் என 2 மட்டுமில்ல.. 3யும் வருது.. ஓகே சொன்ன அஜித்! பெரிய ஷாக் கொடுத்த ராஜகுமாரன்

அஜித் தேவயானி நடிப்பில் ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட்டை மையப்படுத்தி வெளியான படமாக அமைந்தது நீ வருவாய் என.

சிம்பு - வெற்றிமாறனின் ‘அரசன்’ படத்தில் ‘ஹார்ட் பீட்’ நடிகை.. ஆச்சரிய தகவல்..!

வடசென்னை பின்னணியிலான ஒரு புதிய கதைகளத்தில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு கடந்த டிசம்பர் 9-ஆம் தேதி மதுரையில் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

150 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகும் SK படம்! இப்பவே தயாரிப்பாளர் தலையில் விழுந்த துண்டு

சிவகார்த்திகேயன் இப்போது பராசக்தி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்தப் படத்தின் புரோமோஷன் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

