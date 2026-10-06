  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. Brazil Presidential Election Goes to Second Round as No Candidate Crosses 50% Mark
Written By SIVA SIVA

பிரேசில் அதிபர் தேர்தல்.. யாருக்கும் மெஜாரிட்டி இல்லை.. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?

பிரேசில் தேர்தல்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (09:12 IST)
google-news
தென் அமெரிக்க நாடான பிரேஸிலில் நடைபெற்ற அதிபா் தோ்தலில் வெற்றி பெற தேவையான 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளை எந்த வேட்பாளரும் பெறாததால், வரும் அக்டோபர் 25-ஆம் தேதி இரண்டாம் கட்டத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.
 
மொத்தம் 12 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட இந்தத் தேர்தலில், 4-ஆவது முறையாக அதிபா் பதவியை குறிவைக்கும் 80 வயதான மூத்த தலைவர் லூலா டா சில்வா மற்றும் முன்னாள் அதிபா் ஜோ் போல்சனாரோவின் மகனான செனட்டர் ஃபிளாவியோ போல்சனாரோ ஆகிய இருவருக்கு இடையேதான் கடுமையான போட்டி நிலவியது.
 
சுமார் 15.9 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்த இத்தேர்தலில், வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில் ஃபிளாவியோ போல்சனாரோ 47 சதவீத வாக்குகளுடன் சிறிய முன்னிலை வகிக்கிறார். லூலா டா சில்வா 45 சதவீத வாக்குகளை கைப்பற்றியுள்ளார். இருப்பினும், இருவருமே வெற்றிக்கு தேவையான 50% வாக்குகளை தாண்டவில்லை.
 
இதன் காரணமாக, ஃபிளாவியோ போல்சனாரோ மற்றும் லூலா டா சில்வா ஆகிய இருவருக்கும் இடையேயான இறுதி சுற்றுத் தேர்தல் அக்டோபர் 25 அன்று நடைபெறும் என அந்நாட்டின் தேர்தல் நீதிமன்றம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதில் வெற்றி பெறும் புதிய அதிபர் 2027 ஜனவரி 5 முதல் தனது பதவிக்காலத்தை தொடங்குவார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ரூ.80,000 விலையில் சாம்சங் அறிமுகப்படுத்திய அசத்தலான ஸ்மார்ட்போன்.. Exynos 2500 சிப்செட் தான் ஸ்பெஷல்..

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!இந்திய நிறுவனமான லாவா, ரூ. 23,999 விலையில் விராட் கர்வ் என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது.

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை (SIR) மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ‘இந்தியா’ கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில் பிரம்மாண்ட போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர்.

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்சமீபகாலமாகவே ஏர்டெல், ஜியோ போன்ற செல்போன் நெட்வொர்க் நிறுவனங்கள் ரீசார்ஜ் தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தி வருகின்றன. குறைந்தபட்சம் 200 ரூபாய் இல்லாமல் ரீசார்ஜ் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை தற்போது உருவாகியிருக்கிறது.

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...டெல்லியில் நேற்று 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையேற்று நடத்திய இந்த பேரணியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.