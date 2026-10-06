பிரேசில் அதிபர் தேர்தல்.. யாருக்கும் மெஜாரிட்டி இல்லை.. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?
தென் அமெரிக்க நாடான பிரேஸிலில் நடைபெற்ற அதிபா் தோ்தலில் வெற்றி பெற தேவையான 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளை எந்த வேட்பாளரும் பெறாததால், வரும் அக்டோபர் 25-ஆம் தேதி இரண்டாம் கட்டத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.
மொத்தம் 12 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட இந்தத் தேர்தலில், 4-ஆவது முறையாக அதிபா் பதவியை குறிவைக்கும் 80 வயதான மூத்த தலைவர் லூலா டா சில்வா மற்றும் முன்னாள் அதிபா் ஜோ் போல்சனாரோவின் மகனான செனட்டர் ஃபிளாவியோ போல்சனாரோ ஆகிய இருவருக்கு இடையேதான் கடுமையான போட்டி நிலவியது.
சுமார் 15.9 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்த இத்தேர்தலில், வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில் ஃபிளாவியோ போல்சனாரோ 47 சதவீத வாக்குகளுடன் சிறிய முன்னிலை வகிக்கிறார். லூலா டா சில்வா 45 சதவீத வாக்குகளை கைப்பற்றியுள்ளார். இருப்பினும், இருவருமே வெற்றிக்கு தேவையான 50% வாக்குகளை தாண்டவில்லை.
இதன் காரணமாக, ஃபிளாவியோ போல்சனாரோ மற்றும் லூலா டா சில்வா ஆகிய இருவருக்கும் இடையேயான இறுதி சுற்றுத் தேர்தல் அக்டோபர் 25 அன்று நடைபெறும் என அந்நாட்டின் தேர்தல் நீதிமன்றம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதில் வெற்றி பெறும் புதிய அதிபர் 2027 ஜனவரி 5 முதல் தனது பதவிக்காலத்தை தொடங்குவார்.