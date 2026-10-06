ரூ.80,000 விலையில் சாம்சங் அறிமுகப்படுத்திய அசத்தலான ஸ்மார்ட்போன்.. Exynos 2500 சிப்செட் தான் ஸ்பெஷல்..
சாம்சங் நிறுவனம் தனது ஃபேன் எடிஷன் வரிசையில் புதிய 'சாம்சங் கேலக்ஸி S26 FE' ஸ்மார்ட்போனை வெளியிட்டுள்ளது. பிரீமியம் வடிவமைப்பு, சக்திவாய்ந்த கேமரா மற்றும் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 8GB RAM மற்றும் 256GB ஸ்டோரேஜ் மாடலின் விலை இந்திய சந்தையில் ரூ.79,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த போன் 193 கிராம் எடையுடன், அலுமினியம் ஃபிரேம் மற்றும் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ் பிளஸ் பாதுகாப்போடு மிகவும் பிரீமியமாக உள்ளது. இதில் 6.7 இன்ச் FHD+ டைனமிக் அக்ரிலிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே மற்றும் IP68 வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Exynos 2500 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் இந்த போன், வழக்கமான பயன்பாடுகளுக்கு லேக் இல்லாத சிறந்த செயல்திறனை தருகிறது. இருப்பினும், 30 நிமிடங்களுக்கு மேல் கேமிங் விளையாடும்போது லேசான சூடாகும் பிரச்சனை உள்ளது. 4900mAh பேட்டரி மற்றும் 45W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் வரும் இந்த போன், ஒரு நாள் பயன்பாட்டிற்குப் போதுமானதாக உள்ளது.
கேமராவைப் பொறுத்தவரை, 50MP முதன்மை கேமரா, 12MP அல்ட்ரா வைட் மற்றும் 3x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 8MP டெலிஃபோட்டோ கேமராக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. பகல் நேரங்களில் மிகத் தெளிவான, வண்ணமயமான படங்களை இது படம் பிடிக்கிறது.
ரூ.80,000 விலையில் சந்தையில் கிடைக்கும் பிற பிரீமியம் போன்களுக்கு இது கடுமையான போட்டியாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.