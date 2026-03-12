வியாழன், 12 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 12 மார்ச் 2026 (09:09 IST)

தவெகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை.. எல்லாமே ஊடகங்களின் கற்பனை தான்: ஈபிஎஸ்

Edappadi Palanisamy vs Vijay
தமிழக அரசியல் களத்தில் தமிழக வெற்றி கழகம் மற்றும் அதிமுக இடையே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக பரவி வரும் செய்திகளுக்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். 
 
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "தவெகவுடன் கூட்டணி குறித்து எந்தவிதமான பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தப்படவில்லை; ஊடகங்களில் வெளியாகும் செய்திகள் அனைத்தும் வெறும் கற்பனையே" என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
 
விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்கு பிறகு, அதிமுக அவருடன் கைகோர்க்க வாய்ப்புள்ளதாக பல யூகங்கள் கிளம்பின. குறிப்பாக, துணை முதல்வர் பதவி மற்றும் அமைச்சர் பதவிகள் பகிர்வு குறித்து ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக செய்திகள் வெளியாயின. 
 
இதனை மறுத்துள்ள ஈபிஎஸ், தவெகவுடன் கூட்டணி என்று பரவும் தகவல்கள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை என்றும் கூறியுள்ளார். விஜய்யின் கட்சி தரப்பிலும் இது குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை. இந்த சூழலில், ஈபிஎஸ்-ஸின் இந்த விளக்கம் அரசியல் வட்டாரத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்களுக்கு தற்காலிகமாக திரை போட்டுள்ளது. 
 
இருப்பினும், வரும் தேர்தலில் கூட்டணி கணக்குகள் எப்படி மாறும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva

90 சீட்.. முதலமைச்சர் வேட்பாளர்!.. என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு டிமாண்ட் வைக்கும் தவெக!..

90 சீட்.. முதலமைச்சர் வேட்பாளர்!.. என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு டிமாண்ட் வைக்கும் தவெக!..பெரும் ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டிருக்கும் நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதும் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்ய தொடங்கினார்.

ஒரு மாதத்தில் 63 கோடிக்கு இறால் சாப்பிட்ட அமெரிக்க அதிகாரிகள்..

ஒரு மாதத்தில் 63 கோடிக்கு இறால் சாப்பிட்ட அமெரிக்க அதிகாரிகள்..உலகத்தில் உள்ள பணக்கார நாடுகளில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் இருக்கிறது.

எனக்கு மட்டும் ஏன் சிபிஐ சம்மன்?. எல்லாருக்கும் அனுப்புங்க!.. பொங்கிய செந்தில் பாலாஜி..

எனக்கு மட்டும் ஏன் சிபிஐ சம்மன்?. எல்லாருக்கும் அனுப்புங்க!.. பொங்கிய செந்தில் பாலாஜி..கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 27ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்காக கரூருக்கு சென்றார்..

விஜயின் எஸ்கேப் ரகசியம் என்ன!.. நடிகை வினோதினி கோபம்!..

விஜயின் எஸ்கேப் ரகசியம் என்ன!.. நடிகை வினோதினி கோபம்!..நடிகர் விஜய் அதிகம் பேசாதவர்.. இப்போது அரசியலுக்கு வந்து விட்டதால் பேச வேண்டிய நிலை.. எனவே அரசியல் பொதுக்கூட்டங்களில் மட்டும் ஆவேசமாக பேசி வருகிறார்..

என் காலை போலீசார் உடைத்தனர்!.. அதிர்ச்சியை கொடுத்த ஆகாஷின் மரண வாக்குமூலம்..

என் காலை போலீசார் உடைத்தனர்!.. அதிர்ச்சியை கொடுத்த ஆகாஷின் மரண வாக்குமூலம்..சமீபத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் மானா மதுரையில் இரண்டு பேரை அரிவாளால் வெட்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட ஆகாஷ் டெல்சன் என்ற வாலிபர் போலீசாரிடமிருந்து தப்பிக்க முயன்ற போது கால் முறிவு ஏற்பட்டு மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு ஆகாஷ் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com