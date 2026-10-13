  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. nirmalkumar says el nino is the reason for poewrcut
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 13 October 2026 (16:19 IST)

கரண்ட் கட்டுக்கு எல்.நினோதான் காரணம்!.. அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கம்...

ct nirmalkumar
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (16:22 IST)
google-news
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்த பின் சென்னை உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு நிகழ்கிறது. குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் பல இடங்களில் மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது. இதை கையில் எடுத்த திமுக, தவெக அரசே கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறது.

இந்நிலையில், ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.35 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்வதற்காக தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறது. இதற்கு திமுக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. இன்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ‘திமுக ஆட்சியில் ஒரு யூனிட் மின்சாரம் 20 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டபோது தவெக அதை எதிர்த்தது. இப்போது 35 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்துள்ளனர்.

TANGEDCO மூலம் உற்பத்தியை குறைத்து வெளிச்சந்தை கொள்முதல் காவேக அரசு அதிகரித்துள்ளது. ஆந்திராவிலிருந்து மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்யவிருக்கிறார்கள். திமுக ஆட்சியில் மின் தேவை அதிகரித்தாலும் மின்வெட்டு ஏற்படவில்லை’ என அவர் கூறியிருந்தார்

இந்நிலையில் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் விளக்கமளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார் ‘மத்திய தொகுப்பில் மின்சாரம் இல்லை என்பதால் யூனிட்டுக்கு ரூபாய் 35 கொடுத்து கேஸ் மின்சாரத்தை வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. என்எல்சி மூலம் கிடைக்க வேண்டிய 1800 மெகாவாட் மின்சாரம் கிடைக்கவில்லை. மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்யவில்லை என்றால் 2 முதல் 3 மணி நேரம் வரை மின்வெட்டு ஏற்படும் நிலை இருக்கிறது..

15 நாட்களுக்கு மட்டும் யூனிட்டுக்கு 35 ரூபாய் எனும் நிலையில் 1500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்யவிருக்கிறோம். எல் நினோ காரணமாக வெப்பநிலை குறையாததால் மின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. இந்தியா முழுவதும் இதுதான் நிலை’ என கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தம்! என்ன காரணம்?

அமைச்சர், எம்.பி பதவிகள் ராஜினாமா!.. எல்.முருகன் அதிரடி முடிவு..

அமைச்சர், எம்.பி பதவிகள் ராஜினாமா!.. எல்.முருகன் அதிரடி முடிவு..கடந்த 15 வருடங்களாக பாஜகவில் செயல்பட்டு வருபவர் எல்.முருகன். 2011 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ராசிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார்.

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்றது பங்குச்சந்தை.. ஒரே நாளில் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகளுக்கும் மேல் உயர்வு..

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்றது பங்குச்சந்தை.. ஒரே நாளில் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகளுக்கும் மேல் உயர்வு..இன்றைய பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் வலுவான மீட்சியுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. ஐடி, நிதி மற்றும் எஃப்எம்சிஜி துறைப் பங்குகள் ஏற்றம் கண்டன. இதன் காரணமாக, சென்செக்ஸ் 1,109.10 புள்ளிகள் உயர்ந்து 73,033.78 புள்ளிகளாகவும், நிஃப்டி 358.60 புள்ளிகள் உயர்ந்து 22,721.95 புள்ளிகளாகவும் நிறைவடைந்தன. கடந்த நான்கு மாதங்களில் பங்குச் சந்தையில் பதிவான மிகப்பெரிய ஒற்றை நாள் ஏற்றமாக இது அமைந்தது.

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தை...

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தை...தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவை அமராவதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார்.

மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் ராஜினாமா? தமிழக அரசியலை கவனிக்க போவதாக அறிவிப்பு...!

மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் ராஜினாமா? தமிழக அரசியலை கவனிக்க போவதாக அறிவிப்பு...!மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சராக இருந்த எல். முருகன், தனது மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். மேலும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் விடுவிக்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில்!.. வடகிழக்கு பருவமழை அப்டேட் கொடுத்த வானிலை மையம்!...

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில்!.. வடகிழக்கு பருவமழை அப்டேட் கொடுத்த வானிலை மையம்!...வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 15 முதல் 21ம் தேதிக்குள் தொடங்க வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது. மேலும் தென்மேற்கு பருவமழை இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் முடிவடையும் எனவும் கூறப்பட்டிருந்தது..