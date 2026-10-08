இடைத்தேர்தல் முடிவுக்கு பின் கட்சி மாறுகிறாரா செந்தில் பாலாஜி.. திமுகவில் பரபரப்பு...
தமிழக அரசியல் களத்தில் தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. திமுக, அதிமுக மற்றும் புதிதாகக் களமிறங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஆகிய மூன்று தரப்பிற்குமே இத்தேர்தல் முடிவு மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இத்தேர்தலின் முடிவுகள் தமிழகத்தின் வருங்கால அரசியல் போக்கையே மாற்றியமைக்கும் என அரசியல் கணக்குகள் போடப்பட்டு வருகின்றன.
இவை அனைத்திற்கும் மேலாக, இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவை வைத்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தனது அடுத்தகட்ட அரசியல் தீர்மானத்தை எடுக்க உள்ளதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சமீபகாலமாக திமுகவுக்குள் அவருக்கு முன்பிருந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவமும் மரியாதையும் அளிக்கப்படவில்லை என்ற அதிருப்தியில் அவர் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
தாராபுரம் தேர்தல் முடிவுகள் தனக்குச் சாதகமாக அமையாத பட்சத்தில் அல்லது கட்சியில் தனது நிலைப்பாடு தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படும் பட்சத்தில், செந்தில் பாலாஜி புதிய அரசியல் பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்கக் கூடும் என்ற பேச்சும் பலமாக அடிபடுகிறது.
இதனால் திமுக மேலிடமும், பிற அரசியல் கட்சிகளும் இத்தொகுதியின் முடிவை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றன. இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் தமிழக அரசியலில் மட்டுமின்றி, திமுகவின் உள்வீட்டு அரசியலிலும் பெரிய திருப்பங்களை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.