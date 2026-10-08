  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Dharapuram Bye-Election Results: Senthil Balaji Reportedly Contemplating Next Political Move
Written By SIVA SIVA

இடைத்தேர்தல் முடிவுக்கு பின் கட்சி மாறுகிறாரா செந்தில் பாலாஜி.. திமுகவில் பரபரப்பு...

senthil balaji
Written By: SIVA
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (09:03 IST)
google-news
தமிழக அரசியல் களத்தில் தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. திமுக, அதிமுக மற்றும் புதிதாகக் களமிறங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஆகிய மூன்று தரப்பிற்குமே இத்தேர்தல் முடிவு மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இத்தேர்தலின் முடிவுகள் தமிழகத்தின் வருங்கால அரசியல் போக்கையே மாற்றியமைக்கும் என அரசியல் கணக்குகள் போடப்பட்டு வருகின்றன.
 
இவை அனைத்திற்கும் மேலாக, இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவை வைத்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தனது அடுத்தகட்ட அரசியல் தீர்மானத்தை எடுக்க உள்ளதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சமீபகாலமாக திமுகவுக்குள் அவருக்கு முன்பிருந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவமும் மரியாதையும் அளிக்கப்படவில்லை என்ற அதிருப்தியில் அவர் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
 
தாராபுரம் தேர்தல் முடிவுகள் தனக்குச் சாதகமாக அமையாத பட்சத்தில் அல்லது கட்சியில் தனது நிலைப்பாடு தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படும் பட்சத்தில், செந்தில் பாலாஜி புதிய அரசியல் பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்கக் கூடும் என்ற பேச்சும் பலமாக அடிபடுகிறது. 
 
இதனால் திமுக மேலிடமும், பிற அரசியல் கட்சிகளும் இத்தொகுதியின் முடிவை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றன. இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் தமிழக அரசியலில் மட்டுமின்றி, திமுகவின் உள்வீட்டு அரசியலிலும் பெரிய திருப்பங்களை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இனிமேல் குடும்ப சொத்துக்களை பாகப்பிரிவினை செய்வது ரொம்ப எளிது.. புதிய நடைமுறை அமல்..

கூட்டணி கட்சி இல்லாமல் திமுக ஓட்டு வாங்கியதா?!.. திருமாவளவன் கருத்து!....

கூட்டணி கட்சி இல்லாமல் திமுக ஓட்டு வாங்கியதா?!.. திருமாவளவன் கருத்து!....திமுகவை பொருத்தவரை விசிக, காங்கிரஸ், மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்துதான் பெரும்பாலான தேர்தலை சந்தித்து வந்தது.

இந்த முட்டாள்களுக்கு இது தெரியாதா?.. திமுகவை திட்டிய ஆதவ் அர்ஜுனா!...

இந்த முட்டாள்களுக்கு இது தெரியாதா?.. திமுகவை திட்டிய ஆதவ் அர்ஜுனா!...தேர்தலுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் SIR அமல்படுத்தப்பட்டது. இதனால், இறந்து போனவர்கள், முகவரி மாற்றியவர்கள், SIR விண்ணப்பத்தை நிரப்பி கொடுக்காதவர்கள் என தமிழகத்தில் ஒரு கோடி பேர் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

நாம் தமிழர் ஓட்டு இன்னும் எண்ணல!.. சீமான் NGO நடத்தலாம்!.. முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ நக்கல்!..

நாம் தமிழர் ஓட்டு இன்னும் எண்ணல!.. சீமான் NGO நடத்தலாம்!.. முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ நக்கல்!..2024 சட்டமன்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு 30 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் கிடைத்தன

யார் யாருக்கோ நோபல் பரிசு கொடுக்குறீங்க!.. எனக்கு இல்லையா?!.. டிரம்ப் கோபம்!...

யார் யாருக்கோ நோபல் பரிசு கொடுக்குறீங்க!.. எனக்கு இல்லையா?!.. டிரம்ப் கோபம்!...இந்த வருடமும் தனக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு கொடுக்கப்படவில்லை என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிர்ச்சி தெரிவித்திருக்கிறார் .

வைகோ மட்டும் பேசுகிறார்!.. கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மீது அப்செட்டில் விஜய்!..

வைகோ மட்டும் பேசுகிறார்!.. கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மீது அப்செட்டில் விஜய்!..2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் தவஎக வெற்றி பெற்றது.