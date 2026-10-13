தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தம்! என்ன காரணம்?
தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கடை பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் நாளை வேலைநிறுத்த போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிச்சந்தையில் வெங்காயத்தின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், தமிழக அரசு ரேஷன் கடைகள் மூலம் குறைந்த விலைக்கு வெங்காயத்தை விற்பனை செய்து வருகிறது.
இந்நிலையில், சென்னையை அடுத்த மதுரவாயல் நியாய விலைக்கடையில் பொதுமக்களுக்கு தரமற்ற வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, முறையான அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் அந்தக்கடை விற்பனையாளரை தற்காலிகப் பணிநீக்கம் செய்து கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை இணை பதிவாளர் உத்தரவிட்டார்.
இந்த தற்காலிக பணிநீக்க உத்தரவை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி ரேஷன் கடை பணியாளர்கள் சங்கம் இந்த அதிரடி வேலைநிறுத்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வெங்காயத்தை தரம் பிரித்து வழங்க வேண்டிய நடைமுறை சிக்கல்கள் மற்றும் முறையான விசாரணை நடத்தப்படாமல் ஊழியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளமைக்கு சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
தரமற்ற வெங்காய விநியோகத்திற்கு காரணமானவர்கள் மீது முறையான விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திடீர் வேலைநிறுத்தத்தால் நாளை அத்தியாவசிய பொருள் விநியோகம் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.