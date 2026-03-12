வியாழன், 12 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 12 மார்ச் 2026 (16:48 IST)

ஸ்டாலின் இதை செய்தால் நிர்வாணமாக நடக்க தயார்!.. நாஞ்சில் சம்பத் சவால்!..

கலைஞர் கருணாநிதியின் மறைவுக்கு பின் திமுக தலைவர் பதவிக்கு வந்தவர் அவரின் மகன் முக ஸ்டாலின். திமுகவில் 40 வருடங்களுக்கு செயலாற்றியவர் ஸ்டாலின். இளைஞர் அணி செயலாளர், எம்.எல்.ஏ, அமைச்சர், மேயர், துணை முதல்வர்,  எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என பல பதவிகளை வகித்த பின்னரே அவர் முதல்வராக மாறினார்.

கலைஞர் மறைவுக்குப் பின் திமுகவை வழிநடத்தி வருகிறார் ஸ்டாலின்.. வருகின்ற 20206 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் திமுக வெற்றி பெறும் என கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது ஏனெனில் வலுவான கூட்டணியை திமுக அமைத்தி இருக்கிறது.. அந்த கூட்டணியில் 24 கட்சிகள் இணைந்திருக்கிறது.

அதேநேரம் தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்.. இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தவெக நிர்வகி நாஞ்சில் சம்பத் ‘திமுக கூட்டணியில் உள்ள 24 கட்சியின் பெயர்களை ஸ்டாலின் கூறிவிட்டால் நான் நிர்வாணமாக நடக்க தயார்’ என சவால் விட்டிருக்கிறார்..

இந்திய எண்ணெய் கப்பல்களுக்கு அனுமதி இல்லை!.. செய்திக்கு ஈரான் மறுப்பு!...

இந்திய எண்ணெய் கப்பல்களுக்கு அனுமதி இல்லை!.. செய்திக்கு ஈரான் மறுப்பு!...ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது.

மதிமுகவுக்கு சிங்கிள் டிஜிட்!.. அப்செட்டில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி!.. நடப்பது என்ன?..

மதிமுகவுக்கு சிங்கிள் டிஜிட்!.. அப்செட்டில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி!.. நடப்பது என்ன?..2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் வேலைகளில் வேகம் கட்டி வருகிறது.

ஒன்று இரண்டல்ல, எனக்கு 5000 காதலிகள் உள்ளனர்..அமைச்சரின் சர்ச்சை பேச்சால் பரபரப்ப்பு..!

ஒன்று இரண்டல்ல, எனக்கு 5000 காதலிகள் உள்ளனர்..அமைச்சரின் சர்ச்சை பேச்சால் பரபரப்ப்பு..!கேரள போக்குவரத்து அமைச்சரும் நடிகருமான கே.பி. கணேஷ் குமார், திருமணத்திற்கு புறம்பான உறவு மற்றும் மனைவியை தாக்கியதாக எழுந்த புகார்களால் பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார்.

சிலிண்டர் இல்லாததால் இழுத்து மூடப்பட்ட பேக்கரிகள்.. பிரெட் கிடைப்பதில் சிக்கல்..!

சிலிண்டர் இல்லாததால் இழுத்து மூடப்பட்ட பேக்கரிகள்.. பிரெட் கிடைப்பதில் சிக்கல்..!நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டினால், பேக்கரி தொழில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் விரைவில் பிரெட் தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

கவர்னர் மாளிகைக்குள் நுழைந்து விருந்தினர் அறையில் படுத்து தூங்கிய ஜார்கண்ட் இளைஞர்.. பாதுகாப்பில் இவ்வளவு அலட்சியமா?

கவர்னர் மாளிகைக்குள் நுழைந்து விருந்தினர் அறையில் படுத்து தூங்கிய ஜார்கண்ட் இளைஞர்.. பாதுகாப்பில் இவ்வளவு அலட்சியமா?புதுச்சேரியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் நிகழ்ந்த அதிர வைக்கும் பாதுகாப்பு விதிமீறல் காரணமாக, ஆயுதப்படை காவலர் ஒருவர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

