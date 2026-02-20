ஓபிஎஸ் ஆதரவோடு ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வராவார்!.. சட்டசபையில் சிரிப்பலை!...
தமிழக அரசியலை பொறுத்தவரை கடந்த 50 வருடங்களாகவே அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளும் எதிர்கட்சிகளாக செயல்பட்டு வருகின்றன அதிமுகவுக்கு போட்டி திமுகதான் என்பது போல, திமுகவுக்கு போட்டி அதிமுகதான் என்கிற நிலைதான் இருந்து வருகிறது. எம்ஜிஆர் கருணாநிதியோடு மோதி அரசியல் செய்தார். எம்ஜிஆருக்கு பின் வந்த ஜெயலலிதா கலைஞர் கருணாநிதியோடு மோதி அரசியல் செய்தார்.
தற்போது முக ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் மோதிக் கொண்டிருக்கிறார். இரண்டு கட்சிகளில் ஏதேனும் ஒருகட்சிதான் தொடர்ந்து ஆட்சியிலும், எதிர்க்கட்சியாகவும் இருக்கும் என்கிற நிலைதான் இப்போது வரை தொடர்கிறது. ஒருபக்கம் ஜெயலலிதாவால் மூன்று முறை முதலமைச்சராக்கப்பட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம் தற்போது அதிமுகவில் இல்லை.
தனக்கென்று சில ஆதாரவாளர்களை வைத்துக்கொண்டு தனிவர்த்தனம் செய்து வருகிறார். தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் எப்படியாவது அதிமுக இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய வேண்டும் என முயற்சிகள் செய்தார். ஆனால் அது நடக்கவில்லை..
இந்நிலையில்தான் ஓபிஎஸ் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ ஐயப்பன் இன்று சட்டசபையில் பேசியது சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ‘சட்டமன்றத் தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக முக ஸ்டாலின் வரவேண்டும் என எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆசியோடும் அண்ணன் ஓபிஎஸ் வாழ்த்துக்களுடன் வாழ்த்துகிறேன்’ என அவர் பேசினார்.
அதைக் கேட்டு ஸ்டாலின் உட்பட அனைத்து திமுக எம்.எல்.ஏக்களும் சிரித்தனர். தங்களை கூட்டணிக்குள் வரவிடாமல் பழனிச்சாமி தடுப்பதால்தான் அவர் இப்படி பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.