வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026
வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026 (14:30 IST)

ஓபிஎஸ் ஆதரவோடு ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வராவார்!.. சட்டசபையில் சிரிப்பலை!...

stalin ops
தமிழக அரசியலை பொறுத்தவரை கடந்த 50 வருடங்களாகவே அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளும் எதிர்கட்சிகளாக செயல்பட்டு வருகின்றன அதிமுகவுக்கு போட்டி திமுகதான் என்பது போல, திமுகவுக்கு போட்டி அதிமுகதான் என்கிற நிலைதான் இருந்து வருகிறது. எம்ஜிஆர் கருணாநிதியோடு மோதி அரசியல் செய்தார். எம்ஜிஆருக்கு பின் வந்த ஜெயலலிதா கலைஞர் கருணாநிதியோடு மோதி அரசியல் செய்தார்.

தற்போது முக ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் மோதிக் கொண்டிருக்கிறார். இரண்டு கட்சிகளில் ஏதேனும் ஒருகட்சிதான் தொடர்ந்து ஆட்சியிலும், எதிர்க்கட்சியாகவும் இருக்கும் என்கிற நிலைதான் இப்போது வரை தொடர்கிறது. ஒருபக்கம் ஜெயலலிதாவால் மூன்று முறை முதலமைச்சராக்கப்பட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம் தற்போது அதிமுகவில் இல்லை.

தனக்கென்று சில ஆதாரவாளர்களை வைத்துக்கொண்டு தனிவர்த்தனம் செய்து வருகிறார். தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் எப்படியாவது அதிமுக இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய வேண்டும் என முயற்சிகள் செய்தார். ஆனால் அது நடக்கவில்லை..

இந்நிலையில்தான் ஓபிஎஸ் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ ஐயப்பன் இன்று சட்டசபையில் பேசியது சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ‘சட்டமன்றத் தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக முக ஸ்டாலின் வரவேண்டும் என எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆசியோடும் அண்ணன் ஓபிஎஸ் வாழ்த்துக்களுடன் வாழ்த்துகிறேன்’ என அவர் பேசினார்.
அதைக் கேட்டு ஸ்டாலின் உட்பட அனைத்து திமுக எம்.எல்.ஏக்களும் சிரித்தனர். தங்களை கூட்டணிக்குள் வரவிடாமல் பழனிச்சாமி தடுப்பதால்தான் அவர் இப்படி பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏலியன்ஸ் இருப்பது உண்மையா?.. கண்டுபிடிச்சது என்ன?.. அமெரிக்கா எல்லாத்தையும் சொல்லப்போறாங்களாம்!..

ஏலியன்ஸ் இருப்பது உண்மையா?.. கண்டுபிடிச்சது என்ன?.. அமெரிக்கா எல்லாத்தையும் சொல்லப்போறாங்களாம்!..பூமியில் மனிதர்கள் வசிப்பது போல விண்வெளியில் உள்ள வேறு கிரகங்களில் ஏலியன் என சொல்லப்படும் வேற்றுகிரக வாசி வசிப்பதாக பலரும் நம்புகிறார்கள் .

2026 சட்டமன்ற தேர்தல்!. சொந்த தொகுதியில் களமிறங்கும் சீமான்!.. அரசியல் பரபர!...

2026 சட்டமன்ற தேர்தல்!. சொந்த தொகுதியில் களமிறங்கும் சீமான்!.. அரசியல் பரபர!...16 வருடங்களுக்கு மேல் தமிழக அரசியலில் செயல்பட்டு வருபவர் சீமான். நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற பெயரில் கட்சியை துவங்கி அரசியல் செய்து வருகிறார் .

இனி ஒவ்வொரு வருஷமும் 2 ஆயிரம் சிறப்பு தொகை!.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு...

இனி ஒவ்வொரு வருஷமும் 2 ஆயிரம் சிறப்பு தொகை!.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு...கடந்து 2021 தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ‘நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகையாக வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் மாதம் 1000 ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என திமுக அறிவித்தது.

வடிவேலுவுக்கு விபூதி அடிச்ச திமுக!.. பண்ண பர்ஃபாமென்ஸ் எல்லாம் வீணாப்போச்சே!...

வடிவேலுவுக்கு விபூதி அடிச்ச திமுக!.. பண்ண பர்ஃபாமென்ஸ் எல்லாம் வீணாப்போச்சே!...விஜயகாந்துடன் ஏற்பட்ட தனிப்பட்ட மோதல் காரணத்தால் 2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்யப் போனார் வடிவேலு.

அமெரிக்காவுடன் போர்!.. ரஷ்யாவுடன் சேர்ந்து கடற்பயிற்சி செய்யும் ஈரான்!.. எல்லையில் பதற்றம்!..

அமெரிக்காவுடன் போர்!.. ரஷ்யாவுடன் சேர்ந்து கடற்பயிற்சி செய்யும் ஈரான்!.. எல்லையில் பதற்றம்!..ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஈரானில் அந்நாட்டு அதிபருக்கு எதிராக மக்கள் சாலைகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தினார்கள். ஏனெனில் பண வீக்கம் காரணமாக அங்கே மக்கள் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க அது போராட்டமாக வெடித்தது.

