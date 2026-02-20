வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026 (08:31 IST)

பிரியாணி கடைகள் மூலம் 70 ஆயிரம் கோடி வரி ஏய்ப்பு!.. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு தெரியுமா?..

கடந்த 10 வருடங்களாகவே பலருக்கும் மதியம் பிடித்த உணவாக பிரியாணி மாறியிருக்கிறது. அதுவும் சென்னை, பெங்களூர் போன்ற பெரிய நகரங்களில் வசிக்கும் பலரும் மதிய உணவாக பிரியாணி சாப்பிட பெரிதும் விரும்புகிறார்கள்.. நேரில் சென்று சாப்பிட முடியாதவர்கள் Swiggy போன்ற ஆன்லைன் ஆப்கள் மூலம் பிரியாணியை ஆர்டர் செய்து சாப்பிடுகிறார்கள்..

எல்லா வருடங்களும் அது போன்ற உணவு ஆப்களில் அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவாக பிரியாணியே இருக்கிறது.. அந்த அளவுக்கு மக்கள் பிரியாணியை பெரிதும் விரும்ப துவங்கி விட்டனர். சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் குறைந்தவிலையக 80 முதல் 100 ரூபாய்க்கும், பெரிய கடைகளுக்கு போனால் 250 ரூபாய் வரையும் பிரியாணி விற்கப்படுகிறது. எனவே, தமிழகத்தில் உள்ள சின்ன சின்ன ஊர்களிலும், கிராமங்களிலும் கூட இப்போது நிறைய பிரியாணி கடை வந்துவிட்டது.

ஒருபக்கம், குறைவான விலையில் பிரியாணி விற்கும் பல கடைகளில் பிரியாணிக்கு பில் கொடுப்பதில்லை. எனவே, அதுபோன்ற கடையை வைத்திருக்கும் யாரும் அரசுக்கு வரி கட்டுவதில்லை. இந்நிலையில்தான் இந்தியாவில் பிரியாணி கடைகள் மூலம் 70 ஆயிரம் கோடி வரி ஏய்ப்பு நடந்திருப்பது தெரியவந்திருக்கிறது.

தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் போன்ற மாநிலங்கள் பிரியாணி கடை மூலம் வரி ஏய்ப்பு செய்த முதல் 5 மாநிலங்களாக இருக்கிறது. கர்நாடகாவில் 2000 கோடி, தெலுங்கானாவில் 1500 கோடி, தமிழ்நாட்டில் 1200 கோடி அளவுக்கு வரி ஏய்ப்பு நடைபெற்றிருப்பதாக முதல் கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கிறது..

