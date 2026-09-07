மீண்டும் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்கமா? முதல்வரின் முடிவு என்ன?
சென்னையில் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான இடநெருக்கடி மற்றும் பயணிகளின் சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு, கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தை ஆம்னி மற்றும் அரசு பேருந்துகளின் பயன்பாட்டுக்கு தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ ஒதுக்க வேண்டும் என ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக சங்கத் தலைவர் அ. அன்பழகன், முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். அதில், சென்னையில் மட்டும் தினமும் சுமார் 1,800 ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதுடன், 70 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் அவற்றை பயன்படுத்துவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் 6,000-க்கும் அதிகமான ஆம்னி பேருந்துகள் மூலம் தினசரி 2.50 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்கின்றனர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் துறையின் வாயிலாக அரசுக்கு ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.900 கோடி நேரடி வருவாயும், ரூ.3,000 கோடி வரை மறைமுக வருவாயும் கிடைப்பதாக சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சுமார் 300 அனுமதி விண்ணப்பங்கள் ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக நிலுவையில் இருப்பதாகவும், வரி செலுத்திய சில பேருந்துகளுக்குக்கூட இறுதி அனுமதி கிடைக்காமல் இயக்க முடியாத நிலை உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
கோயம்பேட்டில் தற்போது சுமார் 150 பேருந்துகளுக்கு மட்டுமே இடம் உள்ள நிலையில், தினசரி 1,200-க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதால் போக்குவரத்து நெரிசலும் இடப்பற்றாக்குறையும் ஏற்படுகிறது. எனவே கோயம்பேடு–கிளாம்பாக்கம் என இருமுனை பேருந்து நிலைய முறையை உருவாக்கி, கோயம்பேடு சிஎம்டிஏ பேருந்து நிலையத்தையும் பயன்படுத்த அனுமதித்தால் வட மற்றும் மத்திய சென்னை மக்களின் பயண நேரம், செலவு மற்றும் சிரமம் குறையும் என சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva