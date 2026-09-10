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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (12:28 IST)

தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வி.எஸ்.பாபு!.. சுவாசக் கருவி உதவியுடன் சிகிச்சை!...

vs babu
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (12:31 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் தவேக வேட்பாளராக களமிறங்கியவர் வி.எஸ். பாபு. தேர்தலின் முடிவில் அதே தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினை இவர் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார்.

வெற்றிக்குப் பின் இரண்டு கைகளையும் காட்டி இவர் செய்த மேனரிசம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. குறிப்பாக விஜய் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் வி.எஸ் பாபுவின் வீடியோவை தங்களின் சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்தனர்.
இந்நிலையில்தான் இன்று காலை திடீரென அவருக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து சென்னையில் உள்ள எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். அதன்பின் அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கும் மாற்றப்பட்டார்.இந்நிலையில் தற்போது வி.எஸ் பாபு உடல்நிலை குறித்து எம்.ஜி.எம். மருத்துவமனை ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது.

அதில் ‘மூச்சுத் திணறல் பிரச்சனைக்காக வி.எஸ் பாபு எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள வி.எஸ்.பாபுவுக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. சுவாசக் கருவி உதவியுடன் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.. அவரின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது’  என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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