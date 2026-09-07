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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (12:33 IST)

அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரியின் கார் மோதி இளைஞர் உயிரிழப்பு!.. செங்கல்பட்டில் அதிர்ச்சி..

car accident
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (12:35 IST)
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தவெக அமைச்சர் ஜெகதீஷ்வரிக்கு சொந்தமான கார் மோதி இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தற்போதுள்ள தவெக ஆட்சியில் சமூக நலத்துறை அமைச்சராக இருப்பவர் ஜெகதீஸ்வரி. இன்று சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நடக்கும் நிலையில் அதில் பங்கேற்பதற்காக அவர் இன்று காலை சென்னை வந்தார்.

அவர் அரசு வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தபோது அவரது சொந்த காரில் அவர் குடும்பத்தினர் வந்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது சென்னை காட்டாங்குளத்தூர் அருகில் ஜெகதீஸ்வரியின் குடும்பத்தினர் சென்ற கார் ஒரு இளைஞர் ஒட்டி வந்த பைக்கின் மீது மோதியது..

அந்த விபத்தில் இறையன்பு(29) என்கிற இளைஞர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் அமைச்சரின் காரை பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகிறார்கள்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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