புதன், 15 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (13:14 IST)

கரூர் கூட்ட நெரிசலுக்கு 7 மணி நேரம் விஜய் தாமதமாக வந்ததே காரணம்: பேரவையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்

கரூர் கூட்ட நெரிசலுக்கு 7 மணி நேரம் விஜய் தாமதமாக வந்ததே காரணம்: பேரவையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்
கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் தமிழக வெற்றி கழகம் நடத்திய மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட துயர சம்பவம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், இந்த கோர நெரிசலுக்கு, தவெக தலைவர் காட்டிய 7 மணி நேர தாமதமும், கூட்டத்தின் விதிமீறல்களுமே முக்கிய காரணம் என்று விளக்கமளித்தார்.
 
செப்டம்பர் 27 அன்று நடந்த இந்த கூட்டத்திற்கு, 11 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டதாகவும், 517 காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதாகவும் முதல்வர் தெரிவித்தார்.
 
விஜய்  பகல் 12 மணிக்கு வராமல், 7 மணி நேரம் தாமதமாக இரவு 7 மணிக்கு வந்ததே நெரிசலை அதிகரித்தது. மேலும், கூடியிருந்த மக்களுக்கு உணவு, தண்ணீர் போன்ற அடிப்படை ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை. காவல்துறையின் அறிவுறுத்தலை மீறி பிரசார வாகனம் 35 மீட்டர் தூரம் வரை சென்றதாலும் நெரிசல் ஏற்பட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்றபோது, தவெக-வினர் 2 ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்களை தாக்கியதாகவும் முதல்வர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
"கட்டுப்பாடுகளை மீறும்போது பாதிக்கப்படுவது தொண்டர்கள் தான். இனிமேல் கூட்டங்கள் நடத்தும் கட்சிகள் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும்" என்று ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார். மேலும், துயரம் நிகழ்ந்த இரவே தான் கரூர் சென்று ஆறுதல் அளித்ததாகவும், நள்ளிரவு 1.41 மணிக்கு உடற்கூராய்வு தொடங்கப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Mahendran

இந்தி திரைப்படங்கள், பாடல்களுக்கு தடை: மசோதா கொண்டு வர தி.மு.க. அரசு பரிசீலனையா?

இந்தி திரைப்படங்கள், பாடல்களுக்கு தடை: மசோதா கொண்டு வர தி.மு.க. அரசு பரிசீலனையா?தமிழ்நாட்டில் இந்தித் திரைப்படங்கள், பாடல்கள் மற்றும் விளம்பர போஸ்டர்களுக்கு தடை விதிக்கும் மசோதாவை சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வர முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தி.மு.க. அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மீண்டும் ஒரு பல்க் வேலைநீக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் அமேசான்.. ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!

மீண்டும் ஒரு பல்க் வேலைநீக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் அமேசான்.. ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!அமேசான் நிறுவனம், அதன் மனிதவள பிரிவில் 15 சதவீதம் வரையிலான ஊழியர்களை குறைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தீபாவளியை முன்னிட்டு தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம்! வாகனங்கள் இந்த வழியாக செல்ல முடியாது!? - முழு விவரம்!

தீபாவளியை முன்னிட்டு தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம்! வாகனங்கள் இந்த வழியாக செல்ல முடியாது!? - முழு விவரம்!தீபாவளியை முன்னிட்டு ஷாப்பிங், வெளியூர் பயணங்கள் போன்றவற்றால் தாம்பரம் பகுதி பிஸியாகி வரும் நிலையில், போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க அக்டோபர் 17, 18 மற்றும் 21, 22 ஆகிய தேதிகள் வழித்தரம் மாற்றப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

மருத்துவ கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்.. உடன் வந்த நண்பர் தான் காரணமா?

மருத்துவ கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்.. உடன் வந்த நண்பர் தான் காரணமா?மேற்கு வங்க மாநிலம் துர்காப்பூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு அருகே பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான மருத்துவ மாணவியின் நண்பர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆறாக உயர்ந்துள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கான சர்வதேச தபால் சேவை மீண்டும் தொடங்கியது: 2 மாதத்திற்கு பின் என்ன நடந்தது?

அமெரிக்காவுக்கான சர்வதேச தபால் சேவை மீண்டும் தொடங்கியது: 2 மாதத்திற்கு பின் என்ன நடந்தது?அமெரிக்காவின் புதிய சுங்க விதிமுறைகளால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த அனைத்து வகை சர்வதேச தபால் சேவைகளையும் இந்தியா போஸ்ட் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com