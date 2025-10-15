புதன், 15 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Updated : புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (12:31 IST)

இந்தி திரைப்படங்கள், பாடல்களுக்கு தடை: மசோதா கொண்டு வர தி.மு.க. அரசு பரிசீலனையா?

இந்தி திரைப்படங்கள், பாடல்களுக்கு தடை: மசோதா கொண்டு வர தி.மு.க. அரசு பரிசீலனை
தமிழ்நாட்டில் இந்தித் திரைப்படங்கள், பாடல்கள் மற்றும் விளம்பர போஸ்டர்களுக்கு தடை விதிக்கும் மசோதாவை சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வர முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தி.மு.க. அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
 
உயர் மட்ட ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கும் இந்தத் தகவல், மாநிலத்தில் நீண்டகாலமாக இருந்து வரும் 'இந்தி திணிப்பு'க்கு எதிரான நிலைப்பாட்டின் தீவிரமான நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது. அவசர கூட்டத்திற்கு பின் இந்த ஆலோசனைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.
 
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் "ஒரு மொழி பிழைத்திருந்தால் தான், இனமும் பிழைக்கும்" என்று கூறியிருந்தது, மொழியை பாதுகாப்பதற்கான அவரது கொள்கையை வலியுறுத்துகிறது. தி.மு.க.வின் இந்த நடவடிக்கை, 1930கள் மற்றும் 50களில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டங்களின் வரலாற்றை மீண்டும் கிளறிவிட்டுள்ளது.
 
இந்தி மொழியை தேசிய மொழியாக பரிந்துரைக்கும் பா.ஜ.க.வுக்கும், இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கும் தி.மு.க.வுக்கும் இடையே வரவிருக்கும் நாட்களில் இது ஒரு பெரிய அரசியல் மோதலை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

தீபாவளியை முன்னிட்டு தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம்! வாகனங்கள் இந்த வழியாக செல்ல முடியாது!? - முழு விவரம்!

தீபாவளியை முன்னிட்டு தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம்! வாகனங்கள் இந்த வழியாக செல்ல முடியாது!? - முழு விவரம்!தீபாவளியை முன்னிட்டு ஷாப்பிங், வெளியூர் பயணங்கள் போன்றவற்றால் தாம்பரம் பகுதி பிஸியாகி வரும் நிலையில், போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க அக்டோபர் 17, 18 மற்றும் 21, 22 ஆகிய தேதிகள் வழித்தரம் மாற்றப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

மருத்துவ கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்.. உடன் வந்த நண்பர் தான் காரணமா?

மருத்துவ கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்.. உடன் வந்த நண்பர் தான் காரணமா?மேற்கு வங்க மாநிலம் துர்காப்பூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு அருகே பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான மருத்துவ மாணவியின் நண்பர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆறாக உயர்ந்துள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கான சர்வதேச தபால் சேவை மீண்டும் தொடங்கியது: 2 மாதத்திற்கு பின் என்ன நடந்தது?

அமெரிக்காவுக்கான சர்வதேச தபால் சேவை மீண்டும் தொடங்கியது: 2 மாதத்திற்கு பின் என்ன நடந்தது?அமெரிக்காவின் புதிய சுங்க விதிமுறைகளால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த அனைத்து வகை சர்வதேச தபால் சேவைகளையும் இந்தியா போஸ்ட் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

ஐபிஎஸ் அதிகாரியை கைது செய்யும் வரை இறுதி சடங்கு செய்ய மாட்டோம்: தற்கொலை செய்த அதிகாரியின் மனைவி.!

ஐபிஎஸ் அதிகாரியை கைது செய்யும் வரை இறுதி சடங்கு செய்ய மாட்டோம்: தற்கொலை செய்த அதிகாரியின் மனைவி.!ஹரியானா மாநிலம் ரோதக்கில், உதவி ஆய்வாளர் சந்தீப் குமார் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியான அம்னீத் பூரன் குமாரை கைது செய்யும் வரை சந்தீப்பின் உடலுக்கு இறுதி சடங்குகள் செய்ய மறுத்து, சடலத்தை சொந்த கிராமத்திற்குக் கொண்டு சென்று போராட்டத்தில் சந்தீப் மனைவி ஈடுபட்டுள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை: திடீரென பின்வாங்கிய பிரசாந்த் கிஷோர்..!

பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை: திடீரென பின்வாங்கிய பிரசாந்த் கிஷோர்..!தேர்தல் வியூக வல்லுநரும், ஜன சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனருமான பிரசாந்த் கிஷோர், வரவிருக்கும் பிகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தான் போட்டியிட போவதில்லை என்று திடீரென அறிவித்துள்ளார். அவரது இந்த முடிவு பிகார் அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

