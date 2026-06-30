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பழனிச்சாமி முதல்வர்.. ஸ்டாலினே என்னிடம் சொன்னார்.. உண்மையை உடைத்த காதர் மொய்தின்!..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளிலும், திமுக 74 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றதால் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருந்த தவெக திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவை கேட்டது.
அவர்களும் ஆதரவும் கொடுக்க அந்த கூட்டணியில் கம்யூனிஸ்ட் தவிர மற்ற கட்சியினருக்கு அமைச்சரவையில் தவெக இடம் கொடுத்தது. ஒரு பக்கம் விஜய் முதல்வர் ஆவதை தடுப்பதற்காக திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்ததாக அக்கட்சியை சேர்ந்த சிவி சண்முகமே செய்தியாளர்களிடம் கூறியிருந்தார். அது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதேபோல், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் ‘என்னை முதல்வராக முன்னிறுத்தியும் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது’ என கூறினார்.
இந்நிலையில்தான் பேட்டி ஒன்றில் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தலைவர் காதர் மொய்தீன் ‘என்னை தொடர்பு கொண்ட முக ஸ்டாலின் எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் முதல்வர் என்று கூறினார். அதற்கு நான் ‘பாஜகவின் மறைமுக ஆட்சியை நாங்கள் எப்படி அனுமதிக்க முடியும்?’ என்று கேட்டேன்.. அடுத்த நாள் தொடர்பு கொண்டு திருமாவளவன் முதல்வர் என்றார்’ என அவர் சொல்லியிருக்கிறார்.
காதர் மொய்தீன் அளித்த பேட்டியின் மூலம் விஜய் முதல்வராவதை தடுக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக்கும் முயற்சியில் திமுக ஈடுபட்டது உறுதியாகியிருக்கிறது.
அவர்களும் ஆதரவும் கொடுக்க அந்த கூட்டணியில் கம்யூனிஸ்ட் தவிர மற்ற கட்சியினருக்கு அமைச்சரவையில் தவெக இடம் கொடுத்தது. ஒரு பக்கம் விஜய் முதல்வர் ஆவதை தடுப்பதற்காக திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்ததாக அக்கட்சியை சேர்ந்த சிவி சண்முகமே செய்தியாளர்களிடம் கூறியிருந்தார். அது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதேபோல், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் ‘என்னை முதல்வராக முன்னிறுத்தியும் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது’ என கூறினார்.
இந்நிலையில்தான் பேட்டி ஒன்றில் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தலைவர் காதர் மொய்தீன் ‘என்னை தொடர்பு கொண்ட முக ஸ்டாலின் எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் முதல்வர் என்று கூறினார். அதற்கு நான் ‘பாஜகவின் மறைமுக ஆட்சியை நாங்கள் எப்படி அனுமதிக்க முடியும்?’ என்று கேட்டேன்.. அடுத்த நாள் தொடர்பு கொண்டு திருமாவளவன் முதல்வர் என்றார்’ என அவர் சொல்லியிருக்கிறார்.