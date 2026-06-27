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அவர் வெறும் தயாரிப்பாளர் மட்டுமல்ல.. எவ்வளவு படிச்சிருக்கார் தெரியுமா? டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியின் தகுதிகள்...
தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம், தற்போதைய அரசியல் சூழலில் பல்வேறு விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது. அவர் வெறும் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் மட்டுமல்ல, மிக உயரிய கல்வித் தகுதிகளையும் நிர்வாக அனுபவத்தையும் கொண்டவர் என்பது பலரும் அறியாத உண்மை.
அவருடைய தகுதிகளை உற்றுநோக்கினால், அவர் ஒரு தகுதி வாய்ந்தChartered Accountant, செலவு மற்றும் மேலாண்மைக் கணக்காயர் மற்றும் நிறுவன செயலாளர் ஆவார். இதுமட்டுமன்றி, அவர் ஒரு சட்டப் பட்டதாரியும் ஆவார். நிதி, சட்டம் மற்றும் பெருநிறுவன நிர்வாகத் துறைகளில் இத்தகைய விரிவான அனுபவம் கொண்ட ஒருவரை இந்தத் தகுதியின் அடிப்படையில் தான் அரசு நியமித்துள்ளது.
இந்த பொறுப்பில் அவர் வெற்றி பெறுவாரா என்பது, டெல்லியில் தமிழகத்தின் நலன்களை எவ்வளவு திறம்பட பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார் மற்றும் மத்திய அரசுடன் எவ்வளவு சிறப்பாக ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறார் என்பதில்தான் உள்ளது. அவர் எப்படிச் செயல்படுகிறார் என்பதை பார்க்கும் முன்பே, இந்த நியமனமே தவறு என்று விமர்சிப்பது நியாயமல்ல.
அரசியலில், இப்படிப்பட்ட முன்கூட்டியே எதிர்மறையான கருத்துகளை உருவாக்குவது "காமாலை நோயாளிக்குக் காண்பதெல்லாம் மஞ்சள்" என்ற பழமொழியைத்தான் நினைவூட்டுகிறது. எனவே, தகுதியின் அடிப்படையில் இந்த நியமனத்தைப் பார்ப்பதே முதிர்ச்சியான அணுகுமுறையாக இருக்கும்.
Edited by Siva
கனிமொழி எம்பி திறந்து வைத்து பேருந்து நிலையத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சர்.. பொதுமக்கள் கோரிக்கையும் ஏற்பு...
திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் நேற்று திறந்து வைத்த புதிய பேருந்து நிலையத்தில், தற்போதைய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இன்று திடீரென நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது நேற்று திறப்பு விழாவின் போது கனிமொழியிடம், "இந்த நிறுத்தத்தில் பேருந்துகள் எதுவும் முறையாக நிற்பதில்லை" என்று புகார் கூறிய அந்த பெண்ணை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேரில் அழைத்து அன்போடு பேசினார்.