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Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (13:04 IST)

விரைவில் சட்டசபையில் விஜய் டான்ஸ் ஆடுவார்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல்!..

udhyanidhi
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (13:04 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (13:06 IST)
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சில தினங்களுக்கு முன்பு சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் புகார்களுக்கு பதில் சொன்ன தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் திமுகவை விமர்சித்து பேசினார். குறிப்பாக கடந்த ஆட்சியில் நிறைய ஊழல் நடைபெற்றதாகவும் அதை தடுத்திருப்பதாகவும் கூறினார்.

தற்போது எழுந்துள்ள சட்ட ஒழுங்கு மற்றும் போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்திற்கு முக்கிய காரணம் திமுகதான். போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்தை முளையிலேயே கிள்ளி எறிந்திருந்தால் இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்காது என்று பேசினார். அதோடு டாஸ்மாக்கில் கட்சி நிதி இருந்த இடத்தில் கொள்ளையடித்தார்கள் என விஜய் சொன்னதால் கோபப்பட்ட உதயநிதி உள்ளிட்ட திமுக எம்எல்ஏக்கள் கட்சியில் சட்டசபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

இந்நிலையில், இன்று திமுக விழாவில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ‘முதலமைச்சர் விஜய் சட்டசபையை ஒரு சினிமா போல மாற்றிவிட்டார். மற்றவர்களை கிண்டல் செய்வதாக நினைத்துக்கொண்டு அவரையே எக்ஸ்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு.. இன்னும் சட்டமன்றத்தில் அவர் டான்ஸ் மட்டும்தான் ஆடல.. அடுத்த கூட்டத்தொடரில் நிச்சயமா ஒரு டான்ஸ் பெர்பார்மன்ஸ் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறோம்’ என்று நக்கலடித்திருக்கிறார்.

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விரைவில் சட்டசபையில் விஜய் டான்ஸ் ஆடுவார்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல்!..

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