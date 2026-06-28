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விரைவில் சட்டசபையில் விஜய் டான்ஸ் ஆடுவார்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல்!..
சில தினங்களுக்கு முன்பு சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் புகார்களுக்கு பதில் சொன்ன தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் திமுகவை விமர்சித்து பேசினார். குறிப்பாக கடந்த ஆட்சியில் நிறைய ஊழல் நடைபெற்றதாகவும் அதை தடுத்திருப்பதாகவும் கூறினார்.
தற்போது எழுந்துள்ள சட்ட ஒழுங்கு மற்றும் போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்திற்கு முக்கிய காரணம் திமுகதான். போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்தை முளையிலேயே கிள்ளி எறிந்திருந்தால் இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்காது என்று பேசினார். அதோடு டாஸ்மாக்கில் கட்சி நிதி இருந்த இடத்தில் கொள்ளையடித்தார்கள் என விஜய் சொன்னதால் கோபப்பட்ட உதயநிதி உள்ளிட்ட திமுக எம்எல்ஏக்கள் கட்சியில் சட்டசபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று திமுக விழாவில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ‘முதலமைச்சர் விஜய் சட்டசபையை ஒரு சினிமா போல மாற்றிவிட்டார். மற்றவர்களை கிண்டல் செய்வதாக நினைத்துக்கொண்டு அவரையே எக்ஸ்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு.. இன்னும் சட்டமன்றத்தில் அவர் டான்ஸ் மட்டும்தான் ஆடல.. அடுத்த கூட்டத்தொடரில் நிச்சயமா ஒரு டான்ஸ் பெர்பார்மன்ஸ் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறோம்’ என்று நக்கலடித்திருக்கிறார்.
தற்போது எழுந்துள்ள சட்ட ஒழுங்கு மற்றும் போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்திற்கு முக்கிய காரணம் திமுகதான். போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்தை முளையிலேயே கிள்ளி எறிந்திருந்தால் இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்காது என்று பேசினார். அதோடு டாஸ்மாக்கில் கட்சி நிதி இருந்த இடத்தில் கொள்ளையடித்தார்கள் என விஜய் சொன்னதால் கோபப்பட்ட உதயநிதி உள்ளிட்ட திமுக எம்எல்ஏக்கள் கட்சியில் சட்டசபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று திமுக விழாவில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ‘முதலமைச்சர் விஜய் சட்டசபையை ஒரு சினிமா போல மாற்றிவிட்டார். மற்றவர்களை கிண்டல் செய்வதாக நினைத்துக்கொண்டு அவரையே எக்ஸ்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு.. இன்னும் சட்டமன்றத்தில் அவர் டான்ஸ் மட்டும்தான் ஆடல.. அடுத்த கூட்டத்தொடரில் நிச்சயமா ஒரு டான்ஸ் பெர்பார்மன்ஸ் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறோம்’ என்று நக்கலடித்திருக்கிறார்.
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
விரைவில் சட்டசபையில் விஜய் டான்ஸ் ஆடுவார்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல்!..
அந்தரங்க உறுப்பில் போதை மருந்து கடத்திய 2 பெண்கள்.. 88 கிராம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..
மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.