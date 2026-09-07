சட்டசபையில் இன்று முதல்வர் விஜய்யின் பதிலுரை.. திமுகவினர் ஓடுவார்களா? சமாளிப்பார்களா?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கும் கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கியமான மசோதாக்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளன. பேரவை தொடங்கியதும், 2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சம்பளங்கள் சட்டத் திருத்த மசோதாவை முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் அறிமுகப்படுத்துகிறார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஆனந்த், 2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் 2-ஆம் திருத்த மசோதாவையும், வணிகவரித் துறை அமைச்சர் த. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், 2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மதிப்புக்கூட்டு வரி திருத்த மசோதாவையும்தாக்கல் செய்ய உள்ளனர்.
இதையடுத்து காவல்துறை, உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் உள்ளிட்ட துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதங்களுக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பதிலுரை வழங்குகிறார். இதனால் காவல் மற்றும் உள்துறை தொடர்பான அரசின் நடவடிக்கைகள் குறித்து பேரவையில் முக்கிய விவாதங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொடர்ந்து வனத்துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் ரா. வீ. ரஞ்சித்தும், வணிகவரி மற்றும் பத்திரப் பதிவுத்துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வனும் தாக்கல் செய்கின்றனர். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலைத் துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் வே.க. ராஜீவ் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இதனால் இன்றைய பேரவை கூட்டம் பல்வேறு முக்கிய நிர்வாக முடிவுகள் மற்றும் துறைசார் விவாதங்களால் கவனம் பெறுகிறது.
Edited by Siva