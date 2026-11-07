  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. joseph vijay annouced extension on fomers loan
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (14:20 IST)

விவசாயிகளுக்கு பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி!.. தீபாவளிக்கு தமிழக அரசு கொடுத்த சர்ப்பரைஸ்....

formers loan
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (14:22 IST)
google-news
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கும் முன்பு தவெக வெளியிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியில் 5 ஏக்கர் வரை வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் பயிர் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தவெக அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் தமிழக அரசின் கஜானா காலியாக இருப்பதாகவும், திமுக ஆட்சியில் தமிழக அரசின் கடன் சுமை ரூ.10 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்திருப்பதாகவும் தவெக அரசு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டது..

மேலும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிர் கடனை கடன் அளவுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தமிழக அரசு தள்ளுபடி செய்தது. ஆனால் முழு கடனையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என விவசாய சங்கங்கள் கோரிக்கை வைத்து போராட்டங்கள் நடைபெற்றது. எதிர்கட்சியான திமுகவும் விவசாயிகளின் பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.

இந்நிலையில்தான் கூட்டுறவு வங்கியில் பயிர் கடன் பெற்ற அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் எவ்வித பாகுபாடும் இல்லாமல் ரூ.75 ஆயிரம் வரை பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்து தமிழக அரசு தற்போது அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் ‘கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் மூலம் பயிர்க் கடன் பெற்ற அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பாகுபாடு இன்றி ரூபாய் 75 ஆயிரம் வரை பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. மேலும் தள்ளுபடிக்கு தகுதியான பயிர்க் கடன்களுக்கான கால வரையறை 01.05.2025 முதல் 31.03.2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது’ என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
50 லட்சம் பேர் கலந்துகொள்ளும் திருவண்ணாமலை மகா தீபம்.. ஏற்பாடுகள் தீவிரம்...

ரூ.2000 கோடி மதிப்பில் வெற்றி மடிக்கணினி திட்டம்!.. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு...

ரூ.2000 கோடி மதிப்பில் வெற்றி மடிக்கணினி திட்டம்!.. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு...2 ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் பொறியியல் மாணவர்களுக்கு வெற்றி மடிக்கணினி திட்டத்தின் சார்பில் லேப்டாப் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது.

கமலின் சண்டியர் பட தலைப்புக்கு கிருஷ்ணசாமி எதிர்ப்பு.. முடியாத பஞ்சாயத்து...

கமலின் சண்டியர் பட தலைப்புக்கு கிருஷ்ணசாமி எதிர்ப்பு.. முடியாத பஞ்சாயத்து...2004ம் வருடம் கமல், தயாரித்து, இயக்கி நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட திரைப்படம் சண்டியர்

புதுசா ஒன்னு வரும்போது அதிர்வு வரும் - பன்ச் டயலாக் பேசிய தனுஷ்

புதுசா ஒன்னு வரும்போது அதிர்வு வரும் - பன்ச் டயலாக் பேசிய தனுஷ்நடிகர் விஜயை தொடந்து நடிகர் தனுஷும் அரசியலுக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒரே ரீசார்ஜ்.. 3 ஆண்டுகள் வேலிடிட்டி!.. ஜியோ அறிமுகம் செய்யும் புதிய திட்டம்...

ஒரே ரீசார்ஜ்.. 3 ஆண்டுகள் வேலிடிட்டி!.. ஜியோ அறிமுகம் செய்யும் புதிய திட்டம்...இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை ரிலையன்ஸ் ஜியோ, ஏர்டெல் ஆகிய நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பல ஃப்ரிபெய்டு ரீசார்ஜ் திட்டங்களை நடைமுறையில் வைத்துள்ளன.

மணல் மோசடி!. துரைமுருகனுக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரிக்க முடிவு....

மணல் மோசடி!. துரைமுருகனுக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரிக்க முடிவு....2021 முதல் 2024 வரை நீர்வளத்துறை அமைச்சராக துரைமுருகன் இருந்தபோது தமிழ்நாட்டில் உள்ள 28 குவாரிகள் ஆற்றில் மணல் எடுக்கும் பணிகளில் ஊழலும், முறைகளும் நடைபெற்றதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.