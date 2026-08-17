விவசாயக்கடன் 75 ஆயிரம் தள்ளுபடி!. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு...
2026 தேர்தலுக்கான வாக்குறுதிகளை தவெக அளித்தபோது 5 ஏக்கருக்கு கீழே வைத்திருப்பவர்களுக்கு கூட்டுறவு வங்கியில் பெற்ற முழுக்கடனும் தள்ளுபடி, 5 ஏக்கருக்கு மேலே வைத்திருப்பவர்களுக்கு 50 சதவீத கடன் தள்ளுபடி என கூறியிருந்தது. தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்த நிலையில் நிதிப் பற்றாக்குறை காரணமாக தவெக அரசால் அதை நிறைவேற்ற முடியவில்லை.
தவெக அரசு கொடுத்த தள்ளுபடி சலுகைகளை விவசாயிகள் ஏற்கவில்லை. இதை திமுக கையிலெடுத்து அரசியல் செய்தது. இந்நிலையில், இன்று சட்டசபையில் பேசிய முதல்வர் விஜய் ‘ரூ.75 ஆயிரம் விவசாயக் கடன் வாங்கியிருந்தல் முழுமையாக தள்ளுபடி,. ஒரு லட்சம் வாங்கியிருந்தால் ரூ.75 ஆயிரம் தள்ளுபடி, ஒரு லட்சத்திற்கு மேலே கடன் வாங்கியிருந்தால் 35 ஆயிரம் தள்ளுபடி’ என அறிவித்திருக்கிறார்.