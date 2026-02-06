வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (10:34 IST)

வரி கட்டலயே!.. ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்கள் தீபக்கின் கையை விட்டு போகுமா?!..

Jayalalitha
மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா நிறைய வரி செலுத்த வேண்டி இருந்தது. ஆனால் அவர் செலுத்தவில்லை. தற்போது அவர் மறைந்துவிட்ட நிலையில் இது தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.. 13 கோடி வரி செலுத்த வேண்டும் என அமலாக்கத்துறை சார்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. தற்போது ஜெயலலிதாவின் வாரிசாக அவரின் அண்ணன் மகன் தீபக் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் 1.2 கோடி வரி மட்டும் செலுத்தியிருக்கிறார்..

வருமானத்துறை அனுப்பிய நோட்டீசை எதிர்த்து தீபக் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த போது மீதமுள்ள வரியை செலுத்தாவிடில் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை ஏலம் விடுவோம் என வருமானத் துறை எச்சசரித்திருக்கிறது. வருமான வரித்துறை தரப்பின் வாதத்தை ஏற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விசாரணையை வருகிற 18-ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்திருக்கிறது..

அமலாக்கத்துறை கூறியபடி தீபக் மீதமுள்ள பாக்கி வரியை செலுத்தாவிட்டால் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்கள் ஏலம் விடப்படும் என தெரிகிறது. அப்படி செய்தால் அந்த சொத்துக்கள் தீபக் கையை விட்டு போகும் என்கிற நிலை உருவாகி இருக்கிறது.

தனித்து போட்டியிட்டாலும் விஜய் ஆட்சி அமைப்பார்? அரசியல் விமர்சர்கள் கணிப்பு..!

தனித்து போட்டியிட்டாலும் விஜய் ஆட்சி அமைப்பார்? அரசியல் விமர்சர்கள் கணிப்பு..!தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' தனித்து போட்டியிடும் முடிவில் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிகிறது. சமீபத்திய மாநாடுகளில், "நாங்கள் யாருக்கும் அடிபணிய மாட்டோம், தனித்து நின்றாலும் வெற்றி பெறுவோம்" என விஜய் முழங்கியது தொண்டர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விவேக் ராமசாமி வீட்டிற்கு வந்த சாவித்ரி.. தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் கொட்டிய அதிர்ஷ்டம்..

விவேக் ராமசாமி வீட்டிற்கு வந்த சாவித்ரி.. தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் கொட்டிய அதிர்ஷ்டம்..அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாண ஆளுநர் பதவிக்கான குடியரசு கட்சி வேட்பாளரான விவேக் ராமசாமி, தனக்கு மூன்றாவது குழந்தை பிறந்திருப்பதாக மகிழ்ச்சியுடன் அறிவித்துள்ளார். விவேக் மற்றும் அவரது மனைவி அபூர்வா தங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளதை மருத்துவமனையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களுடன் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர்.

அதிகமா ஆசைப்பட்ட அரசியல் கட்சி உருப்பட்டதா சரித்திரமே இல்லை.. நட்டாற்றில் தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக?

அதிகமா ஆசைப்பட்ட அரசியல் கட்சி உருப்பட்டதா சரித்திரமே இல்லை.. நட்டாற்றில் தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக?அரசியலில் கொள்கையும் உழைப்பும் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிட முக்கியம் கள எதார்த்தத்தை உணர்ந்து செயல்படுவது. ஆனால், தமிழக அரசியலில் தங்களின் பலத்தை மீறி அதீத ஆசைப்பட்ட கட்சிகள் நட்டாற்றில் விடப்பட்டிருப்பதே நிதர்சனம்.

தவெக தேர்தல் அறிக்கை!.. பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு!.. முடங்கிய தவெக இணையதளம்...

தவெக தேர்தல் அறிக்கை!.. பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு!.. முடங்கிய தவெக இணையதளம்...2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்டி வருகிறது.

நாங்க பேசினா விஜய் வெளியே வரமுடியாது!.. ஆர்.பி.உதயகுமார் பேட்டி...

நாங்க பேசினா விஜய் வெளியே வரமுடியாது!.. ஆர்.பி.உதயகுமார் பேட்டி...நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சியை துவங்கியதில் இருந்தே திமுகவை மட்டுமே கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார்.. எனவே அவர் அதிமுக கூட்டணிக்கு செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com