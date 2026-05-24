  4. Illegal Stone Quarry Operating 2,000 Feet Deep Uncovered in Sriperumbudur
Last Updated : Sunday, 24 May 2026 (10:49 IST)

அனுமதி காலம் முடிந்தும் 3 ஆண்டுகள் செயல்பட்ட கல்குவாரி.. கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடிப்பு..!

ஸ்ரீபெரும்புதூர்
Publish: Sun, 24 May 2026 (10:47 IST) Updated: Sun, 24 May 2026 (10:49 IST)
ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் அரசு அனுமதி காலம் முடிந்து, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வந்த கல்குவாரி ஒன்றை கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த குவாரி, விதிமுறைகளை முற்றிலும் மீறி சுமார் 2,000 அடி ஆழத்திற்கு தோண்டப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அரசுக்குச் சேர வேண்டிய வருவாயை பெருமளவில் இழக்க செய்து, சுற்றுச்சூழலுக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திய இந்த சட்டவிரோத செயலை தொடர்ந்து, தற்போது அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர்.
 
கனிமவளத்துறை மேற்கொண்ட ஆய்வில், சட்டவிரோதமாக கல் கடத்தலில் ஈடுபட்டிருந்த ஐந்து லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதிகாரிகள் சோதனையிட வந்ததை அறிந்த குவாரி பணியாளர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நபர்கள் அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டனர். 
 
இக்குவாரி மூலம் பல ஆண்டுகளாக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. நிலத்தடி நீர்மட்டம் கடுமையாக பாதிக்கப்படவும், இப்பகுதியின் நில அமைப்பு சிதையவும் இந்த ஆழமான குவாரி முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
 
சட்டவிரோத குவாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் இதற்கு உடந்தையாக இருந்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கவும், தப்பியோடியவர்களைப் பிடிக்கவும் காவல்துறை தீவிர தேடுதல் வேட்டையை தொடங்கியுள்ளது. 
 
