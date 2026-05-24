அனுமதி காலம் முடிந்தும் 3 ஆண்டுகள் செயல்பட்ட கல்குவாரி.. கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடிப்பு..!
ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் அரசு அனுமதி காலம் முடிந்து, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வந்த கல்குவாரி ஒன்றை கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த குவாரி, விதிமுறைகளை முற்றிலும் மீறி சுமார் 2,000 அடி ஆழத்திற்கு தோண்டப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரசுக்குச் சேர வேண்டிய வருவாயை பெருமளவில் இழக்க செய்து, சுற்றுச்சூழலுக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திய இந்த சட்டவிரோத செயலை தொடர்ந்து, தற்போது அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர்.
கனிமவளத்துறை மேற்கொண்ட ஆய்வில், சட்டவிரோதமாக கல் கடத்தலில் ஈடுபட்டிருந்த ஐந்து லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதிகாரிகள் சோதனையிட வந்ததை அறிந்த குவாரி பணியாளர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நபர்கள் அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டனர்.
இக்குவாரி மூலம் பல ஆண்டுகளாக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. நிலத்தடி நீர்மட்டம் கடுமையாக பாதிக்கப்படவும், இப்பகுதியின் நில அமைப்பு சிதையவும் இந்த ஆழமான குவாரி முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
சட்டவிரோத குவாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் இதற்கு உடந்தையாக இருந்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கவும், தப்பியோடியவர்களைப் பிடிக்கவும் காவல்துறை தீவிர தேடுதல் வேட்டையை தொடங்கியுள்ளது.
Edited by Siva
செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. திடீர்னு என்னாச்சி?..
திமுகவின் வன்மம் இதுதான்!.. தவெக ஆட்சி தொடரும்!.. மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி...
இனிமேல் ஷாப்பிங் போகும்போது பையை தூக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம்.. 149 ரூபாய் கொடுத்தால் போதும்.. கேர்மேன் வந்துட்டாரு...!
டெல்லியின் லஜ்பத் நகர் பகுதியில் 'கேரிமென்' என்ற புதிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் ஒன்று, ஒரு மணி நேரத்திற்கு 149 ரூபாய் கட்டணத்தில் ஷாப்பிங் பைகளை சுமக்கவும், வரிசையில் நிற்கவும் உதவியாளர்களை நியமிக்கும் சேவையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தையும், அதே நேரத்தில் நகைச்சுவையான கருத்துகளையும் கிளப்பியுள்ளது.
தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம்: முக ஸ்டாலின்.. எந்த ஆட்சிக்கும் 6 மாதங்கள் டைம் கொடுக்கனும், அதற்குள் விமர்சிக்க கூடாது: வைகோ.. யார் முதிர்ச்சியான அரசியல்வாதி?
தமிழகத்தின் புதிய அரசியல் சூழலில், தவெக அரசு மீதான விமர்சனங்களும் ஆதரவு நிலைப்பாடுகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. தவெக தலைமையிலான ஆட்சி பலவீனமாக உள்ளதாகவும், அது எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம் என்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்திருப்பது மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளதால், தேர்தலுக்குத் தயாராக இருக்குமாறு அவர் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது, அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியுள்ளது.