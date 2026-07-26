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  4. Title: MBBS and BDS Admission Deadline Extended in Tamil Nadu
Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 26 July 2026 (15:24 IST)

ஜூலை 23ஆம் தேதியுடன் முடிந்த எம்.பி.பி.எஸ், பி.டி.எஸ் படிப்புக்கான விண்ணப்பம்.. ஆனால் திடீரென அவகாசம் நீட்டிப்பு..

எம்பிபிஎஸ்
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (15:24 IST)
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தமிழ்நாட்டில் எம்.பி.பி.எஸ் மற்றும் பி.டி.எஸ் உள்ளிட்ட மருத்துவ பட்டப்படிப்பு இடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதியுடன் இதற்கான விண்ணப்ப காலம் நிறைவடைந்த நிலையில், மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதன்படி, எஞ்சியுள்ள மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் ஜூலை 27ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என மருத்துவ கல்வி இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது. 
 
மருத்துவ படிப்பில் சேர விரும்பும் தகுதியான மாணவ-மாணவிகள் இந்த நீட்டிக்கப்பட்ட அவகாசத்திற்குள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமாகத் தங்களது விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
கடைசி நேர அவதிப்படுவதை தவிர்க்க, மாணவர்கள் முன்கூட்டியே விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
 
Edited by Siva
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