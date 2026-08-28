சபரீசனுக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு நிரூபிச்சா 5 ஆயிரம் கோடி!.. GSquare நிறுவனர் பால ராமஜெயம் பேட்டி..
கடந்த திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தின் பல இடங்களிலும் GSquare என்கிற ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் தலை தூக்கியது. இதில் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினின் மருமகன் சபரீசன் அதிக அளவு முதலீடு செய்திருப்பதாக அப்போது செய்திகள் வெளியானது. அதேபோல் கடந்த திமுக ஆட்சியில் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் கொண்டு வந்த போது அந்த விமானத்தை சுற்றி GSquare நிறுவனத்தின் சார்பில் சபரீசன் பல கோடிகளை முதலீடு செய்து நிலங்களை வாங்கி போட்டதாக சிலர் கூறினார்கள்..
ஆனால் சில நாட்களுக்கு முன்பு பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் சட்டசபையில் அறிவித்தார்.. இதற்கு திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அப்போது எழுந்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார் ‘ GSquare மாப்பிள்ளைக்கு வேண்டியவர்கள் தான் இதை எதிர்க்கிறார்கள்’ என்று கூறினார். இதற்கும் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்..
இந்நிலையில்தான், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய GSquare நிறுவனர் பால ராமஜெயம் ‘சட்டசபையில் ஆதாரமின்றி GSquare நிறுவனம் பற்றி பேசியவர்கள் மீது ஆதாரம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறோம். GSquare நிறுவனத்தின் மதிப்பு 10 ஆயிரம் கோடி. 2,300 கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கிறது.. நான் சவால் விடுகிறேன்.. எனக்கும் சபரீசன் சாருக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை நிரூபித்தால் நிறுவனத்தின் 50 சதவீத பங்கை இலவசமாக எழுதி கொடுத்து விடுகிறேன்’ என சவால் விட்டு இருக்கிறார்..
இந்நிலையில்தான், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய GSquare நிறுவனர் பால ராமஜெயம் ‘சட்டசபையில் ஆதாரமின்றி GSquare நிறுவனம் பற்றி பேசியவர்கள் மீது ஆதாரம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறோம். GSquare நிறுவனத்தின் மதிப்பு 10 ஆயிரம் கோடி. 2,300 கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கிறது.. நான் சவால் விடுகிறேன்.. எனக்கும் சபரீசன் சாருக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை நிரூபித்தால் நிறுவனத்தின் 50 சதவீத பங்கை இலவசமாக எழுதி கொடுத்து விடுகிறேன்’ என சவால் விட்டு இருக்கிறார்..