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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (11:54 IST)

பெண் அரசு அதிகாரிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாரா விவசாயி? குற்றத்தை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி...

மும்பை உயர் நீதிமன்றம்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (11:54 IST)
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கொல்ஹாபூர் அமர்வு மும்பை உயர் நீதிமன்றம், பெண் அரசு அதிகாரியிடம் அத்துமீறி நடந்துகொண்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட விவசாயிக்கு வழக்கில் ஒரு முக்கிய நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. அதேநேரத்தில், அவர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்ஐஆரை முழுமையாக ரத்து செய்ய நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. 2024 பிப்ரவரியில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், கிராம பஞ்சாயத்து அலுவலகத்துக்குள் நுழைந்த விவசாயி, அங்கு பணியில் இருந்த பெண் அதிகாரியுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
 
வாக்குவாதத்தின்போது அதிகாரியிடம் இருந்த சில ஆவணங்களைப் பறித்து கிழித்து மேசையில் வீசியதாகவும், பின்னர் அவரது வலது தோளைப் பிடித்து அழுத்தி தள்ளியதாகவும் புகாரில் கூறப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து அரசு ஊழியரின் பணியைத் தடுக்க வன்முறையை பயன்படுத்தியது, பெண்ணின் கண்ணியத்தை குலைத்தது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
 
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், அதிகாரியின் பணிக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் குற்றவியல் பலத்தை பயன்படுத்தியதும், அவரது கண்ணியத்தை பாதிக்கும் வகையில் நடந்துகொண்டதும் முதற்கட்டமாக தெரியவருவதாகக் கூறியது. எனவே அந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான வழக்கு தொடரலாம் என நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
 
ஆனால், பாலியல் தொல்லை தொடர்பான சட்டப்பிரிவை பயன்படுத்துவதற்கு தேவையான வெளிப்படையான பாலியல் நோக்கம் அல்லது பாலியல் சலுகை கோரிக்கை போன்ற அம்சங்கள் புகாரில் தெளிவாக இல்லை என நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. அதனால் அந்த குறிப்பிட்ட பிரிவின் கீழான குற்றச்சாட்டுகள் பொருந்தாது எனக் கூறி, அந்தப் பிரிவில் அவருக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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