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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (13:13 IST)

நான் ஒன்னு சொன்னேன்!. சரியா வராதுன்னு ஸ்டாலின் சொல்லிட்டார்!.. எல்.கே.சுதீஷ் பேட்டி...

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Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (13:14 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறினார். ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் புதிதாக கட்சி தொடங்கி அரசியலுக்கு வந்த நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மக்கள் வாக்களித்து 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வைத்தனர்.

மேலும், திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று விஜய் ஆட்சி அமைத்தார். ஒருபக்கம் தவெகவை ஆட்சி அமைக்காமல் தடுப்பதற்காக திமுகவின் ஆதரவோடு எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சியமைக்கும் முயற்சிகளை எடுத்தார் என அதிமுகவை சேர்ந்த சிவி சண்முகமே செய்தியாளர்களிடம் கூறி இருந்தார்..

இந்நிலையில், ஒரு வார இதழுக்கு பேட்டி கொடுத்த தேமுதிக எம்பி எல்.கே.சுதீஷ்  ‘ 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் முடிவு யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை.. நாம்தான் ஆட்சி அமைக்க போகிறோம் என்று தவெகவினர் கூட நினைக்கவில்லை.. தேர்தல் முடிவு வெளியான அடுத்த நாள் திமுக கூட்டணி தலைவர்கள் அனைவரும் அறிவாலயத்தில் சந்தித்தோம்.

அப்போது முக ஸ்டாலினே மீண்டும் முதல்வராக வேண்டும் என நான் கூறினேன்.. அது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து.. ஆனால் அதைக் கேட்டதும் அங்கிருந்தவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.  தேர்தல் முடிவு வெளியான அடுத்த நாள் என்பதால் அது பற்றி யாருக்கும் எந்த கருத்தும் இல்லை.. ‘இது எப்படி சாத்தியமாகும்?.. இதுபற்றி யோசிக்கலாம்’ என சொன்னார்கள்.. அதேநேரம் ‘இது சரிவராது’ என்று முக ஸ்டாலின் கூறிவிட்டார்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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