தொடர்புடைய செய்திகள்
- எலும்பு எல்லாருக்கும் இருக்கு!.. திமுக எம்.எல்.ஏவுக்கு வன்னியரசு பதிலடி!..
- விஜய்க்கு 5 ரூம் தள்ளி என் பையன் ரூம்!.. இதைவிட என்ன வேணும்!.. சின்னி ஜெயந்த் நெகிழ்ச்சி!..
- கைதான திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது என்னென்ன பிரிவுகளில் வழக்கு.. முழு விவரங்கள்...
- முதல்வருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த திமுக எம்.எல்.ஏ கைது... காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கை...!
- காமராஜர் ஆட்சிக்கு பின் விஜய் ஆட்சியில் தான் லஞ்சம் இல்லை: ப சிதம்பரம்
சரக்கு பாட்டில் வாங்குவதில் புதிய நடைமுறை!.. டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அதிரடி முடிவு..
தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா தனியார் வசமிருந்த மதுபான கடைகளை அரசு மயமாக மாற்றி டாஸ்மாக் என்கிற நிறுவனத்தை தொடங்கி அதன் கீழ் அனைத்து மதுபான கடைகளிலும் செயல்படுவது போல் மாற்றினார்.
டாஸ்மாக் நிறுவனத்தால் தமிழக அரசுக்கு கோடிக்கணக்கில் வருமானம் கிடைப்பதால் அதன்பின் வந்த அரசுகளும் அதையே பின்பற்றி வருகின்றன. தமிழகத்தில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அந்த கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் பிராந்தி, விஸ்கி போன்ற மதுபானங்களை 11 நிறுவனங்களிடமிருந்தும், பீர் வகைகளை 5 நிறுவனங்களிடமிருந்தும் டாஸ்மாக் நிறுவனங்கள் கொள்முதல் செய்து வருகின்றன.
டாஸ்மாக் நிறுவனம் துவங்கியது முதலே அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த பலரும் நடத்தும் மதுபான நிறுவனங்களிடம் இருந்து அதிக அளவில் மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன
. தற்போது தவெந்க ஆட்சி அமைந்துவிட்ட நிலையில் டாஸ்மாக் கொள்முதலில் பல மாற்றங்களை செய்ய அரசு முடிவெடுத்திருக்கிறது. கடந்த 6ம் தேதி டாஸ்மாக் நிறுவனம் தொடர்பாக ஆலோசனை நடைபெற்ற போது குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களிடம் இருந்து மட்டும் அதிக அளவில் மதுபானங்களை செய்வதற்கு நிறுத்திவிட்டு சரிசமமாக மற்ற நிறுவனங்களிடமிருந்தும் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்கிற முடிவை எடுக்கப்பட்டுள்ளது..
அதேபோல் உயர்ரக மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படும் எலைட் கடைகளில் பிரீமியம், மீடியம் ரக மது வகைகளில் ஒரு பெட்டி கட்டாயம் விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்கிற உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒருபக்கம், கேரளா புதுச்சேரி, கர்நாடகா, ஆந்திரா போன்ற மாநிலங்களில் கிடைப்பது போல தரமான மதுபான வகைகள் தமிழ்நாட்டின் டாஸ்மாக் கடைகளிலும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே மதுப்பிரியர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
டாஸ்மாக் நிறுவனத்தால் தமிழக அரசுக்கு கோடிக்கணக்கில் வருமானம் கிடைப்பதால் அதன்பின் வந்த அரசுகளும் அதையே பின்பற்றி வருகின்றன. தமிழகத்தில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அந்த கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் பிராந்தி, விஸ்கி போன்ற மதுபானங்களை 11 நிறுவனங்களிடமிருந்தும், பீர் வகைகளை 5 நிறுவனங்களிடமிருந்தும் டாஸ்மாக் நிறுவனங்கள் கொள்முதல் செய்து வருகின்றன.
டாஸ்மாக் நிறுவனம் துவங்கியது முதலே அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த பலரும் நடத்தும் மதுபான நிறுவனங்களிடம் இருந்து அதிக அளவில் மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன
. தற்போது தவெந்க ஆட்சி அமைந்துவிட்ட நிலையில் டாஸ்மாக் கொள்முதலில் பல மாற்றங்களை செய்ய அரசு முடிவெடுத்திருக்கிறது. கடந்த 6ம் தேதி டாஸ்மாக் நிறுவனம் தொடர்பாக ஆலோசனை நடைபெற்ற போது குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களிடம் இருந்து மட்டும் அதிக அளவில் மதுபானங்களை செய்வதற்கு நிறுத்திவிட்டு சரிசமமாக மற்ற நிறுவனங்களிடமிருந்தும் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்கிற முடிவை எடுக்கப்பட்டுள்ளது..
அடுத்த கட்டுரையில்
2 மாதங்களில் திருமணம்!.. ரஷ்யா தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்திய மாலுமி!..
2 மாதங்களில் திருமணம்!.. ரஷ்யா தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்திய மாலுமி!..
சரக்கு பாட்டில் வாங்குவதில் புதிய நடைமுறை!.. டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அதிரடி முடிவு..
ஒரு எம்.எல்.ஏவை கைது செய்ய சபாநாயகர் அனுமதி தேவையில்லை.. ஜேடி பிரபாகர்...
காங்கிரஸ் - திமுக ஒருவரை ஒருவர் எதிரி போல் பார்க்கின்றதா? ஆனால் கனிமொழியையும் ஜோதிமணியையும் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே
மாதம் ரூ.2500 மட்டுமல்ல.. இன்னொரு ரூ.4000 கூட வரப்போகுது.. முதல்வர் விஜய்யின் மாஸ் திட்டம்...
தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு தனது முதல் பொது மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய தீவிரமாகத் தயாராகி வருகிறது. ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கான இறுதிக்கட்ட பணிகளைச் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.