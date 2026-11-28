தங்கம் வாங்குவோருக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி!.. சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்தது!
தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்து வரும் நிலையில், இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்துள்ளது. இந்த விலை குறைவு நகை வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11,720க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.93,760க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. முந்தைய விலையின்படி ஒரு சவரன் ரூ.94,160க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதாரச் சூழல், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு, தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளால் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. திருமணம் உள்ளிட்ட சுப நிகழ்ச்சிகளுக்காகத் தங்க நகைகளை வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ளவர்களுக்கு இன்றைய விலை குறைவு சற்று ஆறுதலை அளித்துள்ளது. இருப்பினும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.93 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாகவே நீடிக்கிறது.
*இன்றைய ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை:
- ஒரு கிராம் தங்கம் – ரூ.11,720
- ஒரு சவரன் தங்கம் – ரூ.93,760
- கிராமுக்கு விலை குறைவு – ரூ.50
- சவரனுக்கு விலை குறைவு – ரூ.400
தங்கத்தின் விலை வரும் நாட்களில் மேலும் குறையுமா அல்லது மீண்டும் உயருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நகை வாங்குவோர் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. நகைகள் வாங்கும்போது தங்கத்தின் விலையுடன் செய்கூலி, சேதாரம் மற்றும் ஜிஎஸ்டி ஆகியவையும் சேர்க்கப்படும் என்பதால் இறுதி விற்பனை விலை மாறுபடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.