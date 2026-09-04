ஒரே டூவிலரில் சென்ற 4 மாணவிகள் பேருந்து மோதி பலி.. முதல்வர் விஜய் இரங்கல் மற்றும் நிதியுதவி...
நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அருகே நடந்த சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு மாணவிகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கொன்னையார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 19 வயது சுபிதா, தனது சகோதரிகளான 17 வயது நிவேதா, 13 வயது தனுஸ்ரீ மற்றும் 12 வயது அபிநயா ஆகியோருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது சாலையை கடக்க முயன்றபோது எதிர்பாராத விதமாக தனியார் கல்லூரி பேருந்து இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த கோர விபத்தில் நிவேதா, தனுஸ்ரீ மற்றும் அபிநயா ஆகிய மூன்று மாணவிகள் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்த சுபிதா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார்.
ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு மாணவிகள் ஒரே விபத்தில் உயிரிழந்த செய்தி அப்பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களின் கதறல் அப்பகுதியையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்த துயரச் சம்பவம் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். உயிரிழந்த மாணவிகளின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு தனது ஆறுதலை தெரிவித்துள்ள அவர், ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து தலா ரூ.3 லட்சம் நிதியுதவி வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார். ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு இளம் உயிர்கள் பறிபோனது அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva